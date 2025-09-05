Los ángeles azules (actúan en el Vive Latino): "Queremos traer a Europa la misma energía guapachosa que sentimos en América Latina"

Jorge Mejía Avante es el compositor y director musical de Los ángeles azules, banda que aterriza por primera vez en Zaragoza, en el Vive Latino, para ofrecer un concierto este viernes, 5 de septiembre, a las 23.40 horas en el Escenario Caja Rural (anfiteatro de la Expo).

¿Qué significa para ustedes llegar a Europa con esta gira?

Para nosotros es muy importante. Esta gira por el Reino Unido, con paradas en Madrid, Zaragoza, Berlín y Londres, marca la primera vez que hacemos presencia en Europa. Sabemos que nuestra música ya ha sonado en Asia, Países Bajos, Rusia y otras partes del mundo, pero nunca habíamos tocado en este continente. Es emocionante, porque ya hemos recorrido prácticamente toda América: desde Canadá y Estados Unidos hasta México, Centroamérica y Sudamérica. Ahora queremos que la gente de Europa no solo escuche nuestra música, sino que también nos vea en vivo. Si logramos que disfruten, seguramente volveremos muy pronto.

¿Qué los motiva a presentar su cumbia sonidera a un público europeo?

Nos motiva el hecho de que estamos cumpliendo 50 años de carrera. Después de tanto tiempo tocando cumbia, nunca habíamos visitado Europa. Queremos sentir cómo un público que habla otros idiomas y viene de otras culturas recibe nuestra cumbia sonidera, romántica y rítmica. Lo que más deseamos es que la gente que asista a nuestros conciertos la disfrute tanto como en América.

Su música siempre ha estado ligada al baile. ¿Piensan en la pista cuando crean o arreglan un tema?

Claro, siempre pensamos en la pista. Desde los bailes en las calles y barrios hasta los grandes eventos cerrados o abiertos, nuestra música nace con la idea de que la gente baile. Cuando componemos una cumbia, nos imaginamos cómo se moverá el público, qué ritmo les gustará más y cómo disfrutarán cada compás. La cadencia es fundamental.

¿Qué importancia le dan al equilibrio entre lo tradicional y lo moderno en sus producciones?

Es clave. Lo tradicional es la base: la cumbia que todos bailan. Pero lo moderno nos permite enriquecerla con tecnología, efectos de DJ e instrumentos electrónicos. No dejamos de hacer cumbia, pero le añadimos colores distintos para acercarla al rock, al pop o a nuevas generaciones que buscan sonidos frescos. Así logramos que convivan lo clásico y lo actual.

¿Creen que el público europeo recibe la cumbia de forma diferente al latinoamericano?

Yo pienso que el ritmo es universal. La cadencia de Los ángeles azules es contagiosa en cualquier parte del mundo. Lo que la gente disfruta en América también lo disfrutará en Europa: ese toque tropical que, aunque se perciba distinto, termina poniendo a todos a bailar.

Jorge Mejía Avante durante uno de sus conciertos. / LOS ÁNGELES AZULES

La cumbia es un ritmo profundamente arraigado en América Latina. ¿Cómo la presentan para conquistar al público europeo?

Queremos llevar a Europa la misma energía guapachosa que sentimos en América Latina. La cumbia es un baile universal, y nuestro objetivo es que los europeos vivan la misma experiencia que en México o en cualquier país latinoamericano. Que se contagien de ese ritmo y bailen junto con nosotros.

Sus canciones suelen ser coreadas por varias generaciones. ¿Cómo viven el hecho de que padres e hijos bailen lo mismo en un concierto suyo?

Es algo muy especial. Nuestras letras son blancas, familiares, hechas para todas las edades. En un mismo concierto podemos ver a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutando juntos. Eso es lo que hace que la música trascienda: que sea romántica, bailable y al mismo tiempo respetuosa.

¿Les interesa experimentar con fusiones más arriesgadas (electrónica, rock, rap), o prefieren mantener la esencia pura de la cumbia sonidera?

Nos gusta experimentar. Hemos hecho colaboraciones con artistas de pop como Ximena Sariñana, y de rock como Jay de la Cueva o Saúl Hernández. También con talentos argentinos como Emilia, Nicki Nicole, Lali Espósito y Ángela Leyva. Una de las más recientes fue con Panteón Rococó en el tema de ska 'A todos los rumberos', que resultó una mezcla muy interesante.

Su música ha traspasado décadas y generaciones. ¿Cómo mantienen la esencia sin perder frescura?

La frescura la da la música misma. Aunque nosotros vamos cambiando físicamente con los años, la cumbia se mantiene joven. Eso es lo que atrae a nuevas generaciones y hace que siempre tengamos público joven en nuestros conciertos.

¿Qué mensajes creen que transmite la cumbia más allá del baile?

La cumbia es alegría. Te ayuda a olvidar los problemas, te relaja, te pone de buenas. Es un ritmo que sana, que te transporta a lugares más positivos. Por eso tanta gente asiste a nuestros conciertos: porque sabe que va a disfrutar, a bailar y a encontrar un espacio de gozo. Eso es lo que ofrecemos con cada acorde.

¿Qué piensan de que el Vive Latino haya dado el salto a Europa?

El Vive Latino acaba de cumplir 25 años y siempre ha sido un éxito en México. Para nosotros es un orgullo participar en su edición en España. Esperamos que allá también crezca con el tiempo y se convierta en una tradición. Son eventos que enriquecen el alma, donde músicos y público compartimos una gran fiesta. Estamos felices de llevar nuestra cumbia a un festival de esa magnitud en Europa.