Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde México al Vive Latino: "Aquí es más familiar, en México ya es más masivo y es más difícil ir con niños"

La cuarta edición del Vive Latino ha echado a andar este viernes con un público cada vez más internacional que vienen a disfrutar de sus bandas latinas favoritas o a descubrir nuevos artistas

Gente de todos los lugares asiste a la cuarta edición del Vive Latino

Gente de todos los lugares asiste a la cuarta edición del Vive Latino / Rubén Ruiz

Mari Luz Sánchez

Zaragoza

Empieza a la primera jornada del Vive Latino y la gente pisa el recinto de la Expo desde las cinco de la tarde. Bajo un sol digno todavía del verano zaragozano, se ven las primeras banderas latinas a modo de capa, a modo de seña identificativa y de recuerdo del hogar.

También mucha gente llega desde Zaragoza para disfrutar de la música y de un buen rato con amigos a la vez que descubren nuevos grupos. Es un espacio cómodo y organizado, esto es algo en lo que coinciden todos los asistentes, vengan de donde vengan.

¿Y qué vienen a ver?, desde los clásicos: Los Ronaldos, Los Secretos, G-5, Los Ángeles Azules o Cuarteto de Nos; hasta los más novedosos: Alcalá Norte, Shinnova o José Madero.

Óscar (Colombia) y Jéssica (Bolivia): "Los Ángeles Azules es parte de la infancia de cualquier latino. Venir a este festival me hace sentir un poquito más cerca de casa. Nosotros nos conocimos el año pasado aquí, ya hemos venido tres años".

Óscar de Colombia y Jéssica de Bolivia, es su tercer año en el Vive Latino

Óscar de Colombia y Jéssica de Bolivia, es su tercer año en el Vive Latino / Rubén Ruiz

Edwin y Marcela (colombianos residentes en Madrid): "Venimos por José Madero, es la primera vez que lo escuchamos y hemos venido por eso, porque nunca ha tocado en España".

Edwin y Marcela vienen desde Madrid, pero son colombianos

Edwin y Marcela vienen desde Madrid, pero son colombianos / Rubén Ruiz

Anäis (Francia) y Rodrigo (México): "Es el primer año que venimos a España, pero ya hemos estado en el Vive Latino de México. Aquí es más familiar, en México ya es más masivo y es más difícil ir con niños. Vamos a ver a los de culto: Maldita Vecindad, por supuesto, Los Ángeles Azules, y la Gusana Ciega que los conocimos en México. Nos gusta también venir para conocer a los nuevos".

Anäis y Rodrigo han venido desde Francia en coche para vivir la experiencia

Anäis y Rodrigo han venido desde Francia en coche para vivir la experiencia / Rubén Ruiz

Ruth y Jana (Zuera, Zaragoza): "Venimos desde el primer año, sacamos las entradas para Bunbury que canceló y vino Amaral que me gusta aún más y hemos repetido todos los años consecutivos. Teniéndolo en Zaragoza me parece desaprovechado no venir, creo que deberíamos venir todos los de Zaragoza a apoyar la cultura".

Ruth y Jara vienen desde la localidad zaragozana de Zuera

Ruth y Jara vienen desde la localidad zaragozana de Zuera / Rubén Ruiz

Marta, Arturo y Ramón (Lérida): "Venimos desde Lérida con un grupo de unas diez o doce personas que irán llegando durante el día de hoy y vamos a ir a todos los escenarios pero juntos. Es el primer año y ya teníamos ganas de venir".

Noticias relacionadas y más

Ramón, Arturo y Marta, desde Lleida

Ramón, Arturo y Marta, desde Lleida / Rubén Ruiz

Eva (Zaragoza): "Somos muchos y cada uno tiene su preferido: G5, Love of Lesbian, Coque Malla, Las Novias. Venimos los dos días y porque no hay más. De primera hora a la última, porque la música no tiene edad, hay que disfrutarla”.

Eva y sus amigos son asiduos al festival año tras año

Eva y sus amigos son asiduos al festival año tras año / Rubén Ruiz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
  2. Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont en Corea por problemas personales
  3. El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
  4. La DGT se pone las botas en Aragón: esta es la multa 'estrella' con más de 130.000 denuncias
  5. La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
  6. El portero del Real Zaragoza empieza fuerte: 'Ayúdanos, Adrián
  7. Txema Indias, sobre el mercado de fichajes del Real Zaragoza: 'Podía haber dado un poquito más
  8. Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil

Detenidas 12 personas por cortar el paso de la Vuelta al inicio del Angliru en una protesta propalestina

Detenidas 12 personas por cortar el paso de la Vuelta al inicio del Angliru en una protesta propalestina

Semifinal del US Open: Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo

Semifinal del US Open: Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo

El Real Zaragoza supera los 23.000 socios

El Real Zaragoza supera los 23.000 socios

Desde México al Vive Latino: "Aquí es más familiar, en México ya es más masivo y es más difícil ir con niños"

Desde México al Vive Latino: "Aquí es más familiar, en México ya es más masivo y es más difícil ir con niños"

Guillermo Almada, entrenador del Valladolid: "El Real Zaragoza ha obtenido resultados injustos"

Guillermo Almada, entrenador del Valladolid: "El Real Zaragoza ha obtenido resultados injustos"

Trump asistirá este domingo a la final masculina del US Open

Trump asistirá este domingo a la final masculina del US Open

La almohada cervical con más de 14.000 valoraciones para olvidarte de los dolores de cuello

La almohada cervical con más de 14.000 valoraciones para olvidarte de los dolores de cuello

La DGT advierte: cambios inminentes en las pegatinas de los coches ante las Zonas de Bajas Emisiones

La DGT advierte: cambios inminentes en las pegatinas de los coches ante las Zonas de Bajas Emisiones
Tracking Pixel Contents