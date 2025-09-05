Desde México al Vive Latino: "Aquí es más familiar, en México ya es más masivo y es más difícil ir con niños"
La cuarta edición del Vive Latino ha echado a andar este viernes con un público cada vez más internacional que vienen a disfrutar de sus bandas latinas favoritas o a descubrir nuevos artistas
Empieza a la primera jornada del Vive Latino y la gente pisa el recinto de la Expo desde las cinco de la tarde. Bajo un sol digno todavía del verano zaragozano, se ven las primeras banderas latinas a modo de capa, a modo de seña identificativa y de recuerdo del hogar.
También mucha gente llega desde Zaragoza para disfrutar de la música y de un buen rato con amigos a la vez que descubren nuevos grupos. Es un espacio cómodo y organizado, esto es algo en lo que coinciden todos los asistentes, vengan de donde vengan.
¿Y qué vienen a ver?, desde los clásicos: Los Ronaldos, Los Secretos, G-5, Los Ángeles Azules o Cuarteto de Nos; hasta los más novedosos: Alcalá Norte, Shinnova o José Madero.
Óscar (Colombia) y Jéssica (Bolivia): "Los Ángeles Azules es parte de la infancia de cualquier latino. Venir a este festival me hace sentir un poquito más cerca de casa. Nosotros nos conocimos el año pasado aquí, ya hemos venido tres años".
Edwin y Marcela (colombianos residentes en Madrid): "Venimos por José Madero, es la primera vez que lo escuchamos y hemos venido por eso, porque nunca ha tocado en España".
Anäis (Francia) y Rodrigo (México): "Es el primer año que venimos a España, pero ya hemos estado en el Vive Latino de México. Aquí es más familiar, en México ya es más masivo y es más difícil ir con niños. Vamos a ver a los de culto: Maldita Vecindad, por supuesto, Los Ángeles Azules, y la Gusana Ciega que los conocimos en México. Nos gusta también venir para conocer a los nuevos".
Ruth y Jana (Zuera, Zaragoza): "Venimos desde el primer año, sacamos las entradas para Bunbury que canceló y vino Amaral que me gusta aún más y hemos repetido todos los años consecutivos. Teniéndolo en Zaragoza me parece desaprovechado no venir, creo que deberíamos venir todos los de Zaragoza a apoyar la cultura".
Marta, Arturo y Ramón (Lérida): "Venimos desde Lérida con un grupo de unas diez o doce personas que irán llegando durante el día de hoy y vamos a ir a todos los escenarios pero juntos. Es el primer año y ya teníamos ganas de venir".
Eva (Zaragoza): "Somos muchos y cada uno tiene su preferido: G5, Love of Lesbian, Coque Malla, Las Novias. Venimos los dos días y porque no hay más. De primera hora a la última, porque la música no tiene edad, hay que disfrutarla”.
