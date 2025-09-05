Pilar Almalé y Berna, protagonistas de una nueva sesión de Aragón, tierra de cultura

La programación Aragón, tierra de cultura llevará este sábado, día 6 de septiembre, las actuaciones de Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé y de Marisol Aznar a las localidades turolenses de Las Parras de Castellote y Luco de Jiloca, respectivamente.

Este sábado, a las 20.00 horas, en el campo de olivos milenarios del Mas de la Conesa, en Las Parras de Castellote, Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé pondrán en escena ‘Entre oliveras’. El espectáculo se realiza en colaboración con la Comarca del Bajo Aragón, como parte del proyecto ‘Tierra de Centenarias’.

Este proyecto, impulsado por la Comarca del Bajo Aragón, destaca los olivos centenarios de esta zona como símbolo de arraigo, biodiversidad y patrimonio vivo. Para ello, vincula su conservación con diversas experiencias turísticas innovadoras, auténticas y sostenibles que dinamizan la economía local.

Miguel Ángel Berna es un referente en el mundo de la danza, uno de los grandes renovadores de la jota, que ha sido capaz de conseguir un mestizaje sereno, acercándola a la tarantela, al flamenco, a lo mudéjar o a la electrónica.

Por su parte, Pilar Almalé es una violagambista, cantante, compositora y directora artística, especializada en música antigua, cuyo registro amplía con aportaciones de jazz, influencias latinoamericanas y de músicas tradicionales.

Comedia en Luco de Jiloca

Por otra parte, a las 22.00 horas, en el Solar en Luco de Jiloca, la actriz Marisol Aznar presentará al público su obra ‘¡¡¡Madre mía!!!’, un divertido monólogo, irreverente y tierno, que trata con humor el papel de madres e hijas. La obra está dirigida por Marisol Aznar y Alfonso Palomares y tiene una duración de 70 minutos.