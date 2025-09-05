El Vive Latino ya vibra en el recinto de la Expo de Zaragoza. La cuarta edición del festival ha abierto sus puertas a las 16.45 horas y la música ha empezado a sonar 15 minutos después con puntualidad británica. Los encargados de abrir el fuego en el escenario principal (el del Palacio de Congresos) han sido los asturianos de Puño Dragón. Por delante hay más de diez horas de música ininterrumpida con propuestas muy variadas y conocidas. Este viernes actuarán, entre otros, Alcalá Norte, Coque Malla, Love of Lesbian, El Cuarteto de Nos, Los Ángeles Azules o Cala Vento.

El público ha respondido este año con la misma intensidad que en la edición anterior y el festival prevé reunir a entre 36.000 y 38.000 personas entre las dos jornadas. En 2023 se contabilizaron 42.995 espectadores, mientras que el primer año atrajo a 33.740 asistentes. Todas estas cifras confirman que el Vive Latino se ha convertido en una cita casi obligada para muchos zaragozanos que quieren despedir el verano al ritmo de la mejor música.

En imágenes | Primer día del Vive Latino 2025 en Zaragoza / JAIME GALINDO / RUBÉN RUIZ

En total, serán 35 los artistas y bandas que unirán las dos orillas del Atlántico con sus propuestas de rock, pop, cumbia o rap. Este sábado les tocará el turno a Kase.0, Molotov, Fangoria, Conociendo Rusia, Iván Ferreiro, León Benavente, Los Punsetes, Macaco, Las Novias.

Todos ellos actuarán desde las cinco de la tarde y hasta las tres de la madrugada en los tres mismos escenarios de las ediciones anteriores. El acceso (con una única puerta de entrada) se ubicará como todos los años a la altura del pabellón de España y el festival seguirá teniendo una amplia oferta gastronómica. Las fuentes con las que cuenta el recinto de la Expo (un espacio imbatible para una cita de estas características) estarán operativas, así que el agua gratis está garantizada.

Así, y por cuarto año consecutivo, el festival seguirá echando raíces junto al Ebro convertido en el evento musical más importante de Zaragoza. Hace unas semanas, la organización desveló uno de sus secretos mejor guardados: los horarios de cada uno de sus conciertos.

El escenario Ambar (el del Palacio de Congresos) acogerá este viernes las actuaciones de Puño Dragón (17.00 horas), Alcalá Norte (18.25 horas), Los Secretos (20.05 horas), Coque Malla (22.15 horas) y Love of Lesbian (0.40 horas), mientras que en el anfiteatro tocarán Cuarteto de Nos (17.40 horas), Shinova (19.15 horas), G-5 (21.10 horas), Los Ángeles Azules (23.40 horas) y Alizzz (2.00 horas). Por el tercer escenario, el Escena VL, pasarán el viernes Total Noventa (17.15 horas), Johnny Graso (18.30 horas), La gusana ciega (19.55 horas), José Madero (21.20 horas), Monsieur Periné (22.45 horas), Cala Vento (0.10 horas) y El Momo (1.35 horas).

El escenario Ambar acogerá el sábado los conciertos de María José Llergo (17.00 horas), Zahara (18.25 horas), Fangoria (20.05 horas), Kase.O (22.15 horas) y Molotov (0.50 horas). Los Punsetes (17.40 horas), Maldita Vecindad (19.15 horas), Iván Ferreiro (21.10 horas), León Benavente (23.50 horas) y Macaco (2.00 horas) actuarán en el anfiteatro de la Expo, mientras que el programa del tercer escenario incluye a Señoras y bedeles (17.15 horas), Conociendo Rusia (18.30 horas), La Estrella Azul Live (19.55 horas), Depresión Sonora (21.20 horas), Las Novias (22.45 horas), Modelo (0.10 horas) y Son rompe pera (1.50 horas).