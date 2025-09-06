Crítica de Javier Losilla del primer día del Vive Latino: ¡Vive, bebe, baila, dale, latino!

--Bonsoir

--Bonsoir

--Monsieur Periné, s'il vous plaît?

--Oui, c'est moi.

--Super!

No, no es un dialogo de una narración de Samuel Beckett, ni es una manera muy ortodoxa de comenzar una crítica, pero es que Monsieur Periné, o señor Suelo pélvico, si prefieren castellanizar el nombre de esa singular banda colombiana, se merece una entrada novelada. Súper?, no: lo siguiente. Fue en la primera jornada del festival Vive Latino, casi a media noche y casi con luna llena, justo cuando Coque Malla estaba, y estaba bien, cantando sus cositas, los colombianos hicieron saltar la banca.

Pero antes, mucho antes, con un sol de justicia que invitaba más al bebe que al vive, los uruguayos El Cuarteto de Nos ofrecieron una buena muestra de ese combinado de influencias que da forma a su rock. No puede ver todo el concierto, pero sí lo suficiente para comprobar su poder de convocatoria y su fuerza sobre el escenario. Luego, mientras tomaba una cerveza (seis euros), Alcalá Norte hizo lo que pudo para convencernos de que son como The Cure. No lo consiguió, claro, pues comienzan las canciones como el grupo de Robert Smith y las terminan como el rosario de la aurora. Aun no había terminado la cerveza y ya estaba Shinova en otro escenario. Lo escuché de lejos, claro, mezclada su música con las voces de los animadores de la lucha libre mexicana. ¿Cómo? ¿Lucha libre en el Vive Latino? Claro, y circo y lucecitas, y un mariachi, y unas cuantas diversiones más.

Un festival peculiar

Vive Latino es un festival peculiar, y no está mal que así sea, pues no te obliga al trasiego borreguil de eventos multitudinarios. Luego, cuando anochece, el recinto se llena de lucecitas y queda de lo más coqueto, como diría P. O., el gran timonel de la cultura aragonesa. En fin, que es muy cómodo transitar por el Vive Latino, aunque parte de la programación te la traiga al pairo y solo asistas al acontecimiento a marcar 'outfit' (Nacho Royo, este año no tienes motivos para mandarme un mensaje de amor) .

Casi las ocho de la tarde, serían, cuando la banda mexicana La Gusana Ciega, reunida tras un larguísimo periodo de silencio, nos refrescó de todo el sol del membrillo que habíamos acumulado. La Gusana Ciega es un grupo enérgico, potente y engrasadísimo. Su mixtura de rock clásico, efluvios grunge y latidos funk bien merece que haya vuelto para una gira europea. Comenzó su turno recreando a Camilo Sesto ('Vivir así es morir de amor') y cerró mezclando a Baccara con Michael Jackson ('Yes Sir, I Can Boogie / Billie Jean'). Y en medio, piezas como 'No puedo verte', 'Yo sabía que tú', 'Por ti', 'Tú volverás, ¿Usted qué haría?' y la imprescindible 'Califórnica', sobre las relaciones tóxicas de pareja.

Nos esperaba la reunión del G-5 (Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Diego Ratón (Los Delincuentes) y Tomasito. Así que en el interludio se imponía una cena rápida. Elegí una hamburguesa (14 euros), que, dado su precio, tuve que saborear como si la hubiesen traído del mismísimo Texas. Bueno, la cosa de la manduca siempre está por las nubes en los festivales, pues por algo no dejan entrar al público comida y bebida. En fin, el G-5. Broma sobre el muy famoso y poco musical G-7, es el grupo transitorio que hace 18 años registró el disco 'Tucaratupapi', que se encontraba descatalogado, y que recientemente ha reeditado El Volcán Música, sello que ha publicado el nuevo disco del combo: 'El que quiera dormir que se compre una colchoneta'. Bueno, pues G-5 que resucitó para una sola actuación parece que le ha cogido gusto a los conciertos. Como imaginan, con la trayectoria de sus componentes su oferta transita, con mucho vigor y no menos cachondeo, por la rumba, el blues gitano, la charanga y algunos toques afros. Piezas como 'Querido Javier', 'El Porro', 'Quitao' y otras encendieron a un público dispuesto a pasarlo bien, y la verdad es que estos cinco jinetes revoltosos no defraudaron.

Espectacular, revulsiva, brillante

Y llegó el momento: cerca de las once, Monsieur Periné comenzó una actuación espectacular, revulsiva, brillante. Catalina García (voz)y Santiago Prieto (guitarra) son la base del grupo, y estuvieron gozosamente acompañados por excelentes músicos a la batería, el bajo, el trombón y el saxo. Catalina que salió ataviada como una ninfa de El sueño de una noche de verano, pero como queriendo provocar a los duendes, es un remolino sobre el escenario (terminó cantando entre el público), maestra de ceremonias de una propuesta que cuenta con una sugerente puesta en escena, y que está armada con canciones que enlazan sin fisuras el pop, los ritmos latinos, el funk, e incluso el reguetón (incontestable, por cierto). En un ambiente de euforia sonaron piezas como 'La muerte', 'Nuestra canción', 'Hora Loca' y 'Catalina', composición que M. P. grabó con Cimafunk en su disco 'Pa’ tu cuerpa'. Gustos al margen (cada uno los gestiona como quiere), lo de Monsieur Periné fue lo mejor del estreno de Vive Latino.

Quedaba más noche, claro, pero este escribano concluyó la velada con una decepción: que me pinten las pelotas mis amigos mexicanos, pero la actuación de la gran banda (por el número de componentes) Los Ángeles Azules fue un fiasco; dedicada a la cumbia chilanga, su presentación habría encajado muy bien en un casino de Las Vegas, pero cantaba un poco en el Vive, pues recordaba no poco, en su escaso brío musical a Los Tigres del Norte. La formación, creada en 1976 en Iztapalapa, es una institución en México. Ha grabado con Natalia Lafourcade y Ximena Sariñana, y antes de retardar el compás de la cumbia tuvo una etapa rockera. "¡Cómo te voy a olvidar / Cómo te voy a olvidar!", cantan Los Ángeles Azules. Ya lo siento, compadres, pero ahorita ya me olvidé de ellos. ¡Dale, latino!