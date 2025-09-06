Crónica del escenario del Anfiteatro de la Expo: La fiesta de la paz y el baile de Maldita Vecindad triunfa

«Que empiece la gran celebración de la paz y el baile». Si el viernes fueron los uruguayos El Cuarteto de Nos los que brillaron en el anfiteatro de la Expo, este sábado los mexicanos de Maldita Vecindad han puesto de manifiesto que del otro lado del Atlántico pueden llegar sonidos contundentes y sugerentes.

Lo ha hecho, eso sí, ante unas primeras filas entregadas con varias banderas mexicanas (incluso alguna peruana y hasta de Honduras) pero en un anfiteatro al que al público le ha costado un poco entrar en la propuesta. Eso sí, al reclamo de su baile y su música, ha acabado todo el público celebrando la paz y que la música «es el puente donde todos nos podemos encontrar».

Un encuentro entre público y banda que ha dejado la sensación de que se acababa de vivir uno de los conciertos de la cuarta edición de este Vive Latino España, que ha concluido con una mención expresa del vocalista para que «Palestina encuentre su libertad».

La 'trinchera' de Iván Ferreiro

Iván Ferreiro a estas alturas de su carrera no tiene que demostrar apenas nada. Quizá por eso es por lo que ha soltado la vena de su creatividad musical y ya hace tiempo que transita un camino diferente en el que no tiene ningún pudor en transformar sus inquietudes en un sonido poco convencional. Buena prueba de ello es su 'Trinchera Pop' con la que se ha plantado hoy ante un público numerosísimo (prácticamente ha llenado el segundo escenario del festival) y como él mismo ha avisado, ha cantado mucho (y bien) y hablado poco. Cuando tienes una propuesta y un buen oficio es más que suficiente para ganarse al público.

Los Punsetes ha tenido el (dudoso) honor de abrir el escenario en este segundo día. Y la verdad es que no ha tenido ninguna facilidad, el fuerte calor, el sol que estaba aún en plena fuerza, el horario (el recinto todavía estaba a medio gas) y, además, se les ha roto un amplificador en medio de la actuación. Aun así, la banda no se ha descompuesto y ha desplegado su pop incómodo que tiene un buen número de adeptos en el que no hay cortapisas en temas como 'Idiota', 'Cerdos' y 'Que le den por culo a tus amigos'. Si algo no se les puede reprochar es que han aprovechado el tiempo y lo han dado todo sobre el escenario, aguantando estoicamente con su ropa impoluta el calor.