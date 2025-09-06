El guiño de Alcalá Norte al Real Zaragoza en el Vive Latino

Uno de los conciertos más esperados (y celebrados) de la primera jornada de esta cuarta edición del Vive Latino España, que se está celebrando en el recinto de la Expo de Zaragoza, fue el de la banda madrileña Alcalá Norte cuyo empuje está ganando cada vez más adeptos. Y el grupo volvió a hacer de su seña de identidad el entregarse al máximo sobre el escenario. De hecho, el propio cantante, Álvaro Rivas, acabó su actuación cantando entre el público.

Álvaro Rivas, de Alcalá Norte, disfrutó del concierto. / Jaime Galindo / Rubén Ruiz

Durante el concierto, además, dos de sus componentes le quisieron rendir un homenaje a Zaragoza. Por un lado, uno de sus guitarristas, Juampi, lució la camiseta de 'Genios', de Violadores del Verso, un hecho que incluso compartió el propio Kase.O (la estrella de este segundo día de festival que se celebrará este sábado) en sus redes sociales. Junto a eso, el batería de la formación, Jaime Barbosa, lucía una camiseta de otro grupo aragonés, Pedro Botero.

Camiseta retro

Pero, además, el cantante, Álvaro Rivas, fue un paso más allá y rindió homenaje al Real Zaragoza (que precisamente juega hoy su partido de liga no muy lejos del recinto de la Expo, en el nuevo y provisional Ibercaja Estadio). Lo hizo al aparecer en el escenario con la camiseta 'tomate' retro que lucía uno de los equipos anteriores al Real Zaragoza antes de su fundación y que fue el germen, junto a otros, de la fundación del club en 1932. El propio artista lo explicó sobre el escenario.