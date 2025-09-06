La música, los abanicos y el calor, protagonistas en el segundo día del Vive Latino

Un grupo se confraterniza con otro, hombres y mujeres de un lado y otro solo se distinguen por los diferentes uniformes que llevan, amos grupos con sus correspondientes camisas estampadas floreadas, coloridas y todos los adjetivos que se quieran añadir. "¿Nos hacemos una foto o qué?", se preguntan unos a otros. De fondo, Los punsetes están interpretando su tema 'Cerdos' ante un público en el que el color predominante es el azul, por los abanicos que un patrocinador reparte en la entrada del festival. El Vive Latino ha arrancado su segunda jornada con el calor como protagonista y, siguiendo la tónica del viernes, camisas de colores por todos los lados.

La estampa que están dejando estas primeras horas de la cita es la de la búsqueda de la sombra, los abanicos y el agua fría. Cualquier lugar vale para refugiarse del calor, desde la propia sombra de la mesa de sonido hasta los árboles e incluso las primeras filas del escenario principal junto al Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza. Allí ha prendido la mecha María José Llergo a las 17.00 y por ahí se esperan algunos de los grandes espadas del día de hoy (Kase.O, Zahara, Fangoria y Molotov), que se espera incluso más multitudinario que el del viernes.

Todo en un festival que ha llegado a su cuarta edición con la sensación de que está en uno de sus mejores momentos, con unas instituciones volcadas en su celebración (con un apoyo muy importante tanto económicamente como a nivel de producción) y con un público que, aunque mayoritariamente local, responde a la llamada. Con esos mimbres, la sostenibilidad económica está prácticamente garantizada y está por ver hacia dónde quiere caminar, eso sí, la cita, si quiere seguir por las apuestas seguras o quiere abrir la puerta a alguna propuesta con cierto riesgo o incluso apostar por primeros espadas.

El espacio es la estrella

El espacio se está mostrando una vez más como uno de los grandes atractivos de este Vive Latino con suficiente recinto para acoger, además de tres escenarios de conciertos, una variada zona de gastronomía (con una novedosa cantina mexicana este año) así como un espectáculo de lucha libre mexicana. A la espera de datos oficiales se espera que los dos días se cierre con una asistencia global superior a las 35.000 personas en la línea de ediciones anteriores.

Y con una organización ya consolidada que ha sabido evolucionar y solucionar los problemas que se generaron el primer año en cuanto a las filas en los baños y los servicios de restauración. Las colas no han desaparecido porque es imposible pero sí se ha minimizado mucho su efecto.