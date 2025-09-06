Los 'outfits' del Vive Latino: la camisa es la estrella

Lo que era una tendencia que tímidamente estaba ganando terreno en la primera edición del Vive Latino celebrada en Zaragoza en 2022, este año ha explotado definitivamente ya que buena parte de los asistentes han apostado por un 'outfit' protagonizado por una camisa cuanto más llamativa y colorida, mejor.

Hombres y mujeres (incluso grupos enteros compartiendo el mismo modelo) han convertido la camisa en prácticamente una seña de identidad de un Vive Latino que este viernes ya vivió una jornada multitudinaria en la que miles de personas disfrutaron de los conciertos y del recinto.

Las buenas temperaturas (algo altas incluso para la época del año en la que nos encontramos) han hecho, además, que los 'looks' veraniegos sean la nota predominante, aunque no por eso algunos de los asistentes han renunciado a lucir el color negro en su atuendo. Como viene siendo la tónica habitual de las ediciones disputadas hasta la fecha el buen rollo ha sido la nota predominante.