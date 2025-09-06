Sergio Vila-Sanjuán: “A las generaciones jóvenes hay que recordarles que el mundo no empieza en este momento, hay un pasado”

-Una ciudad, una desaparición, intereses, intrigas… ¿Qué ofrece Misterio en el barrio Gótico a quienes lo lean? Ya el título es muy descriptivo.

-Es una novela que tiene voluntad de llegar a un público amplio. Quería hacer un libro que fuera interesante, atractivo y con una trama de misterio porque me gusta, me muevo bien con la novela casi policíaca, pero que también tuviera elementos de divulgación cultural porque creo que la cultura tiene un público mucho más amplio del que muchas veces se dice. Se dice que la cultura es elitista, pero resulta que a mucha gente le interesa el arte, la arquitectura o la historia. Y la novela combina elementos del presente con otros del pasado y tramas específicamente misteriosas con una ambientación de tipo cultural e histórico.

-El protagonista, Víctor Balmoral, también es periodista cultural, ¿qué hay de identificación personal en esta novela?

-Le he prestado cosas mías porque al protagonista lo quieres conocer bien y si tiene cosas tuyas es más fácil conducirle. Es periodista como yo, que se viste como yo, que le gustan las canciones que me gustan a mí, que tiene cosillas de salud que yo también he tenido, pero él es un solterón que vive solo y yo soy un padre de familia numerosa, por ejemplo.

"La novela combina elementos del presente con otros del pasado y tramas específicamente misteriosas con una ambientación de tipo cultural e histórico." Sergio Vila-Sanjuán — Autor de 'Misterio en el Barrio Gótico'

-El contrapeso de Víctor es un fantasma, ¿qué aporta esto a la novela?

-Ese fantasma con el que habla el protagonista es un amigo que murió y que ahora se le reaparece y a través de esto yo quería explicar ese vacío que dejan las personas que han sido muy próximas, gente con la que tenías mucha confianza, gente que te podía hacer un poco de pepito grillo, que te decían la verdad y eso contribuía a que mejoraras, y cuando se van estas personas que han sido tan próximas, hay un vacío que es un poco irreemplazable. El personaje del fantasma sirve para decirle al protagonista si va bien o mal en sus investigaciones y le confronta.

-El libro habla de memoria urbana y turistificación. Hay dos personajes, las gemelas Eva y Eugenia, ¿pueden ser dos formas antagónicas de conocer la ciudad?

-Estos dos personajes son los más estrictamente novelescos. Además, tenían que ser mujeres y que fueran dos personajes muy complementarios: uno muy espiritual, muy tocada un poco por cierta gracia trascendente, y otro muy material y combativo. Y a través de eso, efectivamente, mostrar un poco dos formas de vivir un barrio histórico. Una es guía turística que se está relacionando con la historia del barrio y explica la historia del barrio con sus partes buenas, pero también mucho con sus partes malas, los abusos, los crímenes, etc. La otra está atenta a los desfavorecidos porque el centro de las ciudades tiene todas estas partes, una parte histórica muy tranquila, pero hay gente durmiendo en la calle que no tiene que comer. Estos dos personajes me permitieron hacer estas dos miradas compensatorias.

-Con los personajes de la novela se hace un cuadro en que se representan todos los estratos sociales y de poder de una ciudad.

-No fue deliberado, pero este es un tema que me ha interesado desde mis primeras novelas, ¿cómo funciona el poder en una ciudad? En ciudades de una cierta dimensión el poder se reparte entre no muchas personas y en círculos que están bastante relacionados entre sí, pero en esta novela me salió de una forma un poco autobiográfica. Como periodista conozco bastante bien todo eso y a medida que iba escribiendo se refleja mi conocimiento de cómo se articulan las formas de poder de la ciudad, y al final te puedes hacer un poco una idea de ciertos estratos.

-Barcelona en este caso, o el espacio urbano como un personaje más de la novela, ¿hay que escuchar más a las ciudades, su historia, su evolución y motivos, a la hora de intervenirlas?

-El Barrio Gótico de Barcelona un barrio muy especial y a medida que me fui metiendo en el tema descubrí que una parte era una reconstrucción, una fantasía medievalizante. El Barrio Gótico de Barcelona tiene una parte que es realmente medieval, porque fue una ciudad muy importante en la Edad Media y en el Palacio Real Mayor los reyes de Aragón pasaban temporadas largas. Pero desde el siglo XIX, se reconstruyó para reforzar su medievalidad. En la línea de lo que estaban haciendo en Francia. Por ejemplo, la fuente de la Plaza San Felipe Neri es contemporánea de los Beatles, de 1963, pero tú lo ves y notas es ese ambiente medieval que los que quisieron hacer esta operación se propusieron y hay que decir que le salió bastante bien. Yo planteo, en la novela, la pregunta de si esto tiene sentido y si está justificado o no.

-El argumento del libro remarca que, al igual que las ciudades, las personas nos reconciliamos con nuestro presente cuando aprendemos de las heridas del pasado, ¿cree que debería estar más presente la Historia en la sociedad actual?

-La Historia es muy fácil idealizarla y cuando rascas un poquito la Historia siempre tiene aspectos muy dolorosos. Estamos en un momento que las generaciones jóvenes, a través de las redes sociales, están yendo mucho hacia el adanismo, es decir, todo a la vez y en todas partes y hay que recordarles que el mundo no empieza en este momento sino que hay muchas cosas encima: hay un pasado familiar, un pasado histórico y urbano que tienen que tener en cuenta. Yo creo que hay que insistir mucho en la Historia y en la cultura porque las redes sociales lo hacen muy atractivo el presente, lo otro suena pesado.