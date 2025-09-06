Vive Latino | El mejor escaparate para la música aragonesa

Desde que echó a andar en 2022, el Vive Latino España tuvo claro que también debía convertirse en un gran escaparate para la música creada en Aragón. Sin duda, esta es otra de las ventajas de que el festival se celebre en Zaragoza. En las tres pasadas ediciones, la cita ya abrazó diversas propuestas de la escena local y este año no ha sido una excepción. Entre los 35 artistas que componen el cartel, nueve son aragoneses: Kase.O, Total Noventa, Johnny Garso, El Momo, Señoras y Bedeles, La Estrella Azul Live, Las Novias, Modelo y el dj Alex Curreya.

Más allá de la ilusión por participar en un festival multitudinario, la cita representa un altavoz muy potente para aquellas propuestas más emergentes, ya que el Vive Latino reúne a espectadores de fuera de la comunidad e incluso del extranjero.

La nómina de artistas locales ha podido (o va a poder) demostrar su talento a lo largo del fin de semana en el escenario pequeño (salvo Kase.O, claro, que lo hará en el grande). Los primeros en comparecer el viernes con su pop-rock de guitarras distorsionadas fueron los zaragozanos de Total Noventa. El grupo formado por Jorge Esteban, Javier Montañés, Juan Machín y Juan Nerín demostró que el nuevo auge de las bandas de guitarras también ha llegado a Aragón.

Concierto de Total Noventa, este pasado viernes en el Vive Latino. / Jaime Galindo.

Después de ellos actuó Johnny Garso. Tras más de siete años en la banda Alien Roots, el músico zaragozano inició su carrera en solitario a finales de 2019 con una propuesta marcada por el pop-rock de los 90 y principios del 2000. Su primer disco ('Red timeline') vio la luz en 2020, mientras que 'Espada y rosa hasta que muera' se publicó en 2023. De ambos dio buena cuenta en su concierto en el Vive Latino.

El Momo se encargó el viernes de cerrar el escenario pequeño. El rapero de las Delicias volvió a demostrar por qué es una referencia de la escena hip hop en España y pudo presentar de nuevo los temas de su último álbum ('Artesanía'). El MC vivió un 2024 muy especial, ya que además de la publicación del disco fue una figura central en su barrio, del que fue pregonero de fiestas y al que dedicó un tema inédito: 'Orgullo Delicias'. Por cierto, este sábado volverá al Vive Latino como segundo micro de Kase.O.

La banda zaragozana Señoras y Bedeles se ha encargado este sábado de abrir la programación en el escenario pequeño. Diego Grau 'Pit', Borja Téllez y David García 'Libi' han podido presentar de nuevo en su ciudad las canciones de su tercer disco: 'Sí a todo' (2024), nueve temas en los que se siguen viendo claras (quizá aún más) sus influencias del punk rock, del indie de los 90 e incluso del garaje.

Por delante, y también en el escenario pequeño, aún quedan las propuestas de La Estrella Azul Live (el grupo impulsado por Javier Macipe y Pepe Lorente al calor de la película), la emblemática banda zaragozana Las Novias (en la brecha desde 1987) y Modelo, el dúo formado por Jorge Doherty y Batz. Por último, el dj barbastrense Alex Curreya tendrá el honor de cerrar el festival con una de sus sesiones, muy conocidas y exitosas en bares zaragozanos como el Jane Birkin o el Tony Wilson.