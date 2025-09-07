Crítica de Javier Losilla del segundo día del Vive Latino: Rapéame el 'Ringui dingui' y llévame a California

“Yo creo que los políticos sobran / Igual que los periodistas que de políticos cobran / Igual que todos los jueces que de políticos cobran / Y toda la gente engañada, no sé cómo lo logran". Kase.O y el grupo sevillano SFDK editaron 'Ringui Dingui', canción a la que pertenecen los versos que abren esta crónica, en 2021, un poco antes de que la derecha, la ultraderecha y sus escribanos, y algunos miembros de la judicatura convirtieran la vida política social y española en un lodazal. Sin embargo, 'Ringui Dingui' parece que fue escrita ayer mismo, y por eso Kase.O la recuperó el sábado en su concierto en el Vive Latino, en el que no faltaron referencias al genocidio que vive Palestina, y las ya habituales recomendaciones espirituales del rapero a sus seguidores.

Kase.O también interpretó esa pieza en 2022, en el estreno de la edición española de Vive Latino, convocatoria a la que acudieron artistas que de nuevo han formado parte del cartel de este año: Coque Malla, Iván Ferreiro, León Benavente, Love Of Lesbian y Molotov. No sé si la regla del festival es no repetir nombres, pero si es así, se la ha saltado a gusto. Pero más allá de ese detalle, lo reseñable es que justo dos de esas bandas, Kase.O y León Benavente, marcaron el mejor pulso de la segunda y última jornada del festival. Y aprovechando el momento, comentar el imperdonable error en la distribución de las actuaciones, programando prácticamente a la misma hora a Kase.O y Las Novias. Una pena, pues el veterano grupo zaragozano que lidera Toño Leza se vio privado de no pocos espectadores, este crítico entre ellos.

Mladita Vecindad y los años 90

En la primera franja del festival, el sábado, la banda mexicana Maldita Vecindad parecía ser lo más atractivo del programa. Allí que nos fuimos para comprobar que para algunos el tiempo no pasa en balde y que, pese a mantener el tipo en el escenario, la oferta sonora de Maldita Vecindad no ha avanzado un ápice desde los tiempos gloriosos de los 90, cuando publicaciones estadounidenses como 'Los Angeles Times' y 'SPIN' eligieron su disco 'El circo' como uno de los más importantes de la mencionada década. Lo que fue un sonido arrollador armado con retazos de rock, reggae, ska y otras especias, hoy ha perdido la chispa de antaño. Sí, Maldita Vecindad mantiene el tipo en directo, pero su pegada ya no es la misma. 'Pata de Perro' y 'Don palabras' formaron parte de su repertorio.

Una vuelta por aquí y otra por allá nos llevaron a la actuación de La Estrella Azul, formación que Javier Macipe (director) y Pepe Lorente (actor) formaron tomando el nombre de su película para honrar la memoria musical de Mauricio Aznar. Del rock a la chacarera, La Estrella Azul cumple bien su función divulgadora, y cerró con 'De los pagos del olvido', la última letra escrita por Mauricio, a la que el grupo ha puesto música adecuadamente, dando como resultado una canción emocionante.

La hora de Kase.O

De lejos escuchamos el espectáculo de luz y de color de Fangoria y los ecos del concierto de Iván Ferreiro. Una visita rápida a Depresión sonora nos confirmó que formaciones como The Cure y Joy Division siguen teniendo mucha influencia; otra cosa es cómo se use. Y llegó la hora de Kase.O, que apareció con mochila a la espalda (un recordatorio de cómo empezó, ligero de equipaje, sus 33 años de carrera) y con el imprescindible RdeRumba a los platos. A lo largo del concierto, en el que fue contando con colegas como Xhelazz, El Momo y Sho-Hai (su compañero en Violadores del verso) echó la vista atrás a su etapa más hardcore, que hoy queda un poco descolocada en comparación con sus trabajos en solitario, y tuvo un recuerdo para Jota Mayúscula, compadre rapero fallecido en 2020. Salvó el trance, pero faltaba que el Kase.O más vital y brutal, ese que no tiene competencia entre los rimadores españoles y que puede codearse sin demérito con no pocos extranjeros, diera el golpe maestro. Lo dio, claro, con las piezas de ese álbum inconmensurable titulado 'El círculo' ('Esto no para', 'Viejos ciegos', 'Mitad y mitad', 'Repartiendo arte', 'Outro'…) y otras canciones como 'Te pone bien', de Sho-Hai, y 'Como el sol', pieza de 2011.

La banda mexicana Maldita Vecindad. / Rubén Ruiz

Si se compara el concierto ofrecido por Kase.O en el pabellón Príncipe Felipe durante la gira de 'El Círculo' con la actuación del sábado, sale ganando el primero. Sí, otro ambiente, otro enfoque, otra dinámica. Con todo, Kase, yendo más allá del verso de Ángel Valente “con las manos se construyen las palabras”, arrebató el sábado. Con las manos, la cabeza, la voz y el cuerpo entero. El fulgor. Por cierto: excelente la coordinación con el directo de las imágenes proyectadas, que combinaban con otras grabadas. Lo que me lleva a resaltar uno de los elementos más cuidados e interesantes del festival: los visuales que han acompañado a los diferentes grupos.

Gran combo de la escena española

Del resto de la noche, recordando que en 2022 Molotov ya demostró que había perdido su poder revulsivo y que Macaco no pasa por su mejor momento, optamos por León Benavente para decir el mejor adiós al festival. Se sabe, pero conviene recordarlo: la banda que lidera Abraham Boba, y en la que milita el zaragozano Eduardo Baos es uno de los grandes combos de la escena española del ¿pop, rock, electro-pop, electro-rock, psico-tecno-funk? Por las letras, la música y un directo arrollador. En 2022 ya destacó entre los destacables, y el sábado revalidó lo visto y escuchado entonces y posteriormente en otros conciertos. El grupo, una máquina (con inteligencia natural) de hacer música; Abraham, el 'frontman', dueño absoluto del escenario. 'A la moda'; 'Nada'; 'Amo'; 'Ánimo, valiente'; 'La Ribera'; 'California'… Canciones de un repertorio sin fisuras.

Y así fue, pacientes lectores, como salimos de Vive Latino 2025: rapeando "Todo tiene espíritu, todo menos tú / Un borriquito que no sabe ni la U / Un ser oscuro que no deja ver la luz / Ignorante, cacho carnuz” ('Ringui Dingui'), y cantando “Eres el diario de tu cuerpo / eres el motor de mi memoria / Llévame a vivir a Disneylandia / llévame a vivir a California” ('California'). ¡Al lío!