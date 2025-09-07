El Auditorio de Zaragoza mejora sus sistemas de sonido e iluminación

El Auditorio de Zaragoza ha mejorado sus sistemas de sonido e iluminación y ha aumentado su accesibilidad. Con eso, disminuirá de manera considerable su consumo energético, tal y como han explicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta inversión, que asciende a 900.000 euros, ha permitido mejorar la acústica de las salas Mozart y Galve con la instalación de equipamiento sonoro de la marca alemana d&b audiotechnik.Este cambio mejorará la calidad acústica de la sala Mozart que, a pesar de ser ideal para la música sinfónica, coral y de cámara, “cuando acoge otros espectáculos hay que intentar que la reverberación no se convierta en un impedimento”.

Directividad de las frecuencias

“La nueva sonorización cuenta con un altavoz que es capaz de controlar la directividad de todas las frecuencias audibles. De esta manera, se consigue un sonido nítido en las áreas de audiencia minimizando al máximo radiaciones a zonas no deseadas como puede ser el propio escenario”, han explicado desde el consistorio.

Además, cuenta con la tecnología de proceso digital Array Processing, un sistema que procesa cada uno de los recintos acústicos de forma individual en base a la arquitectura de la sala y la disposición del propio arreglo para lograr un equilibrio entre los niveles de presión como de respuesta en frecuencia.

Tecnología de última generación

En cuanto a la iluminación, se han instalado nuevos equipos con tecnología led de última generación, que ofrecen mayor potencia lumínica con un consumo energético optimizado, lo que se traduce en un ahorro cercano al 80%. Con este nuevo equipamiento, más silencioso y eficiente, la sala Mozart va a ganar en intensidad y calidad de luz y en eficiencia operativa, además de suponer una reducción de gastos eléctricos y una capacidad artística mucho más versátil.

Asimismo, desde el ayuntamiento han recordado que se ha aumentado la accesibilidad del escenario y la sala para personas con movilidad reducida y que se ha adaptado un ascensor desde la planta baja hasta la planta noble.