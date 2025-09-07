El Salón Hispano Francés de Cómic entrega sus premios

Para cerrar la segunda jornada del Salón Hispano Francés de Cómic, el Molino Periel de Sabiñánigo acogió el sábado por la noche una velada en la que se hicieron entrega de diferentes premios y galardones y se recordó al editor Joaquín Campo.

El primer reconocimiento de la gala fue para Antonio Altarriba, que recibió el VI Premio Barreiro. La ARGH! Asociación Profesional de Guionistas de Cómic escogió el salón para hacer entrega al insigne guionista aragonés de un premio que se dio a conocer el pasado abril.

Nuevos galardones

El Premio Tran de la Memoria es un galardón honorífico concedido anualmente por la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic con el que se pretende recuperar la figura de destacados historietistas aragoneses y contribuir con ello a su divulgación y reivindicación. Su coordinador, Jesús Lacasa, hizo público este sábadao el premiado de esta edición: Regino Bernad, zaragozano que emigró a Francia en los años 20 y se hizo muy popular con las tiras de prensa Chéri-Bibi, que se publicaron en la publicación francesa France-Soir. Se otorgó, además, un especial y emotivo Tran honorífico al fallecido Joaquín Campo, editor de Taula ediciones, incombustible y comprometido con el folklore y los temas aragoneses no solo desde su editorial.

Pili Muñoz y Laurence Jacottin en la gala de Sabiñánigo. / DANIEL VIÑUALES

Auspiciados por la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y la asociación francesa de Billère Pichenettes, gracias al convenio de colaboración firmado entre ambas asociaciones, se hicieron también entrega en su primera edición los Premios Pirineos de novela gráfica/ Prix BD Pyrénées en las categorías de Mejor obra, reconociendo a la mejor obra de autoría pirenaica, y A la trayectoria profesional, reconociendo la labor de una figura del cómic de cualquier ámbito. Los galardonados fueron 'Una obra maestra', de Lorenzo Caudevilla (Dolmen), a mejor obra por "la calidad del dibujo y el color, la fluidez en la narración, la originalidad de la obra propuesta, así como la calidad del guion"; y Pili Muñoz por su trayectoria profesional merced a los "méritos de esta licenciada en literatura, filología española y biblioteconomía, especialmente, por su labor en la dirección de La Maison des auteurs de Angoulême, residencia para autores gráficos".

Estos galardones, escogidos por profesionales de ambos lados de los Pirineos, tendrán carácter anual y se entregarán, en años alternos, en el Festival BD Pyrenèes (que organizan Pichenettes) y en el Salón Hispano Francés de Cómic (organizado por la AAAC).