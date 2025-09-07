Guardando las distancias: ¿Qué es el Vive Latino para el público?

El mes de septiembre se ha convertido en una cita marcada en rojo en el calendario cultural de Zaragoza. El Vive Latino España ha conseguido consolidarse como uno de los festivales más potentes del panorama nacional, uniendo en un mismo espacio a generaciones y estilos bajo un denominador común: la música en español.

La programación de este 2025 ha reflejado precisamente esa mezcla en la que busca su identidad. En el mismo escenario conviven referentes históricos como Molotov, Los Ángeles Azules, Maldita Vecindad o Fangoria, junto a nombres muy reconocidos en la escena indie española como Love of Lesbian, voces actuales como Zahara o Macaco, y leyendas locales como Kase.O. Una combinación que asegura tanto el reencuentro con clásicos como la posibilidad de descubrir nuevas propuestas.

El Vive Latino España no se limita a la música. Este año ha vuelto a ofrecer actividades paralelas que le dan un carácter propio: desde la lucha libre mexicana, que aporta un aire festivo y popular, hasta la cuidada oferta gastronómica que convierte el recinto de la Expo en un espacio de convivencia. Es, en definitiva, una experiencia cultural completa donde la música se mezcla con el ocio, la tradición y la celebración colectiva.

No ser autocomplaciente

Todo esto es un hecho innegable pero conviene no ser excesivamente complaciente. Se sigue echando en falta una mayor proyección exterior. No obstante, estamos hablando de un festival que surge al amparo de su edición mexicana cuya identidad es conocida en todo el mundo. Sin embargo, la repercusión del Vive Latino España fuera de la comunidad sigue siendo bastante discreta. Los organizadores hablan de un 20% de público extranjero y un 30% de espectadores nacionales, unas cifras que sin ponerlas en duda conviene también matizar. ¿Cuánto de ese público foráneo (por englobarlos bajo un mismo calificativo) viene a Zaragoza para este festival y cuánto reside ya en la ciudad? Es importante, como decía, no caer en las autopalmadas y pensar que está todo hecho.

Como todo gran festival, el Vive Latino España también enfrenta el reto de mantener su esencia original: ser un puente entre España y Latinoamérica, más allá de la lógica del espectáculo. Por ahora, la sensación que deja es que está sabiendo equilibrar ambas cosas: ofrecer un evento de gran formato sin perder esa identidad mestiza que lo diferencia.

¿Hacia dónde va?

Cuatro años después de su primera edición, el Vive Latino España ya no es un experimento, sino una tradición. Un punto de encuentro donde generaciones, géneros y culturas se dan la mano. Zaragoza ha sabido hacer suyo un festival que nació en México y que ahora late con fuerza a orillas del Ebro.

Más que un festival, es una celebración compartida: de la música, de la diversidad y de la capacidad de una ciudad para abrirse al mundo, pero... ¿en qué lugar queda la música? Obviamente es la esencia de la celebración del evento y todo gira en torno a ella. Uno de los principios de programación es que el público pueda conocer nuevos artistas. Ahora repregunto yo, ¿los espectadores que acuden quieren conocer nuevos artistas, disfrutar con conciertos de los que ya ha visto gran cantidad de veces o participar de una celebración comunitaria más allá de la música? Ahí dejo la reflexión. Y ojo, sea cual sea la respuesta no es ni buena ni mala, ni criticable ni condenable. Pero es buena idea que todo el mundo sepamos qué es el Vive Latino España.