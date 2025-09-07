Jaca, la primera capital de Aragón

Además de ser una de las ciudades clave de Aragón, Jaca tiene una importancia que va mucho más allá, llegando incluso a lo simbólico, cuando hablamos que fue, aunque durante un corto periodo de tiempo, la primera capital aragonesa. De todas formas, en primer lugar hay que tener en cuenta que cuando hablamos de capital no podemos cometer el pecado de ser presentistas y pensar que el concepto que se tenía en aquella época era el mismo que podemos tener ahora. De hecho, difieren muchísimo.

Pero empecemos por el principio, nunca mejor dicho, porque nos vamos hasta la Antigüedad para conocer mejor el origen de lo que acabará siendo Jaca. Una población enclavada en un lugar estratégico en el Canal de Berdún, una de las pocas zonas con cierta abundancia de tierras para dedicar a la agricultura y que eran de vital importancia, teniendo en cuenta que la base de la economía era el campo y, en menor medida, la ganadería. Esto, y su situación geográfica en un cruce de caminos, hace que sea lógico que surgieran en la zona asentamientos urbanos. Y es aquí cuando nos vamos hasta lo que nos cuentan las fuentes romanas. Autores como Plinio el Viejo, Estrabón o Claudio Ptolomeo, nos hablan precisamente de los iacetani, el pueblo asentado en la zona y que probablemente era de origen íbero, aunque se discute que tuviera una importante influencia vascónicoaquitana. Una de las menciones que tenemos sobre este pueblo por parte romana es muy temprana, pues nos relata cómo el procónsul Marco Porcio Catón el Viejo, aliado con los suesetanos situados en lo que es la Hoya de Huesca, atacaron de forma conjunta a los iacetanos en el año 195 a.C., quedando al parecer desde entonces sometidos al poder romano.

En los siglos siguientes, y al menos hasta el III d.C., la Jacetania vivió cierto nivel de prosperidad, pero la realidad es que no tenemos demasiadas noticias de la zona. De hecho, en los últimos años se encontraron una serie de tumbas junto a la catedral con dos hebillas visigodas que confirman la presencia de población en Jaca en los siglos VI y VII, algo de lo que no se tenía apenas constancia arqueológica hasta hace bien poco. Lo mismo ocurre con la llegada de los musulmanes, cuya presencia en la zona parece segura, aunque fuese leve y durante no demasiado tiempo, en la primera mitad del siglo VIII.

Y finalmente llegamos al siglo XI, cuando en el año 1035 y tras la muerte del rey Sancho III el Mayor de Pamplona, el antiguo condado de Aragón creado más de dos siglos atrás por Carlomagno volvió a ser independiente bajo el gobierno de Ramiro I. Este puso las bases para el crecimiento del todavía minúsculo y no demasiado rico reino aragonés, cuyo centro político, si es que lo podemos llamar así, era una Jaca que apenas era una aldea con unos pocos centenares de habitantes.

Fue realmente su hijo y sucesor, el rey Sancho Ramírez, el que desarrolló a otro nivel al reino de Aragón y convirtió a Jaca en una verdadera ciudad. Y lo hizo a través de tres pivotes fundamentales. El primero fue la concesión del Fuero de Jaca hacia los años 1076 y 1077, que abolía los malos fueros, el pago de ciertos tributos, y sobre todo daba facilidades para atraer a nueva población del norte de los Pirineos. Especialmente a comerciantes y artesanos, a los que con dicho fuero se daba un trato muy similar al de la baja nobleza. Gracias a ello llegaron nuevos habitantes que sumaron más población y crearon una economía más dinámica y no solo basada en el campo y la ganadería. El segundo pivote fue la construcción de un nuevo gran templo como símbolo de la Iglesia aragonesa y que fuera la sede del obispado de Jaca. En ese marco se empieza a construir la espectacular catedral románica de San Pedro, que no solo era un golpe de imagen y poderío para la monarquía aragonesa y el pequeño y joven reino. Una construcción así movía grandes cantidades de dinero y numerosos negocios subsidiarios, además de peones, maestros canteros y otras personas que también ayudaron a hacer crecer el prestigio y la población de Jaca.

Y, por último, el impulso de la ruta aragonesa del Camino de Santiago. En el último tercio del siglo XI eran cada vez más los peregrinos que hacían el Camino provenientes de diferentes puntos de Europa. La mayoría atravesaban los Pirineos por Roncesvalles, pero Sancho Ramírez impulsó un nuevo ramal que nacía en la ciudad de Toulouse, que llegaba al paso de Somport, y después bajaba hasta Jaca. ¿Pero cómo hacer que funcionara? Primero había que generar servicios, como el Hospital de peregrinos de Santa Cristina de Somport, pero además había que conseguir un reclamo. Y no es casualidad que las primeras menciones documentadas de la presencia del Santo Grial en San Juan de la Peña sean justo de aquellos años. Un reclamo más que suficiente para que los peregrinos tomaran aquella ruta y dejaran sus buenos dineros pasando por ella. Así, en muy pocos años Jaca se convirtió en una ciudad de unos 2.000 habitantes, y en la primera capital de un pujante y cada vez más poderoso reino de Aragón.