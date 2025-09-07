Natalia Chueca: "El Vive Latino ha sido un éxito rotundo con la asistencia de más de 38.000 personas"

El Vive Latino solo ha necesitado de cuatro ediciones para alcanzar la velocidad de crucero. El festival ha vuelto a carburar este año como una máquina bien engrasada y da la sensación de que tampoco necesita de grandes impulsos para seguir caminando. La respuesta del público ha vuelto a ser más que positiva, con el evento convertido en una cita casi obligada para muchos zaragozanos.

La alcadesa Natalia Chueca ha indicado este domingo que aún habrá que esperar unos días más para conocer "las cifras exactas", pero ha estimado la asistencia en "más de 38.000 personas" durante las dos jornadas. "Ha sido un grandísimo y rotundo éxito, tanto organizativo como cultural y de proyección de la imagen de la ciudad", ha destacado Chueca, que ha apuntado además que no se han registrado "incidencias reseñables".

Por todo ello, la alcaldesa ha subrayado que el Vive Latino "ha logrado arraigarse en Zaragoza y convertirse en un referente cultural indiscutible en solo cuatro años". Por otra parte, Chueca ha vuelto a destacar el "gran impacto" que el festival ejerce sobre la economía local. "La cita ha generado más de 1.500 empleos directos e indirectos en la previa, la celebración y el desmontaje, constatando que la cultura es un motor de desarrollo económico muy importante para poder proyectar Zaragoza al mundo y generar riqueza en nuestra ciudad", ha señalado la alcaldesa, que ha estimado en más de 20 millones de euros el impacto económico del festival, con "más de 155.000 espectadores" en estos cuatro años.

Por último, Chueca ha agradecido el trabajo y la apuesta del promotor del Vive Latino, Nacho Royo, y ha adelantado que seguirá "trabajando en hacer mas eventos relevantes en nuestra ciudad y en este maravilloso recinto de la Expo".