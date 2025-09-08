Cine gratis este lunes en Zaragoza: el Patio de la Infanta proyecta 'Charada'
Desde el 8 de septiembre hasta el 3 de diciembre, la Fundación Ibercaja ofrece la proyección de 'Charada', 'Día de lluvia en Nueva York', 'The Artist' y 'Antes del anochecer' con entrada gratuita previa inscripción
El Periódico de Aragón
El ciclo Caja de Cine, organizado por Fundación Ibercaja, regresa para una segunda temporada al Patio de la Infanta de Zaragoza tras el éxito obtenido antes del verano y lo hará tomando a las historias de amor de la gran pantalla como hilo conductor.
El primer encuentro será el próximo lunes, 8 de septiembre, en torno a la película 'Charada' y a la pareja formada por Audrey Hepburn y Cary Grant.
Hasta el mes de diciembre, el periodista y crítico de cine Enrique Abenia redescubrirá igualmente a los protagonistas de 'Día de lluvia en Nueva York', 'The Artist' y 'Antes del anochecer'. Las diferentes sesiones se desarrollarán en el Patio de la Infanta, con entrada libre y previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja.
Películas con mucho amor
'Charada', dirigida por Stanley Donen en 1963, protagonizará la sesión inaugural el próximo lunes, a las 18.30 horas. En ella, Cary Grant y Audrey Hepburn dan vida a una historia que combina suspense, romance y comedia, con una mujer a punto de divorciarse que se encuentra a su marido asesinado, todo su dinero desaparecido y varios hombres que buscan ese botín y comienzan a seguirla.
En 'Día de lluvia en Nueva York', el característico estilo de Woody Allen traslada al espectador a Manhattan para ofrecer una comedia romántica sobre una pareja de universitarios -Timothée Chalamet y Elle Fanning-, que pasa un singular fin de semana en la gran manzana definido por el amor, los encuentros y los equívocos. La sesión será el 31 de octubre y participará el director de Cinemanía, Carlos Marañón.
El 3 de noviembre, será el turno de la película francesa 'The Artist', con Jean Dujardin y Bérénice Belo. Dirigida por Michael Hazanavicius en 2011 y ganadora de los óscar a mejor película, director, actos, banda sonora y vestuario, constituye un homenaje a los orígenes del cine, con una pareja formada por una estrella del cine mudo que cae en desgracia con la llegada de las películas sonoras y una aspirante a actriz convertida en celebridad de los nuevos tiempos.
Por último, 'Antes del anochecer' llegará al Patio de la Infanta el 3 de diciembre. El filme, dirigido por Richard Linklater, es el broche final a la trilogía protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy y traslada al espectador de 1995, cuando la pareja se conoce en un tren y pasan una noche juntos en Viena; a 2004, cuando se reencuentran por casualidad en París. Nueve años después, reflexionan sobre su relación y sobre la vida en otras vacaciones en Grecia.
- Investigan al dueño de una escuela infantil de Zaragoza por presuntos abusos a menores
- Saidu, una joya a precio de saldo
- Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
- Akouokou, Kodro y Saidu: madera de futbolistas. La contracrónica del Real Zaragoza-Valladolid
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Guillermo Almada, entrenador del Valladolid: 'El Real Zaragoza ha obtenido resultados injustos
- Gabi Fernández: 'Con lo que hacemos no nos da para ganar
- Se vende ático con terraza renovado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 140.000 euros