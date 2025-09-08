El escritor Leonardo Padura visita Zaragoza: "La novela habla del destino de mi generación en Cuba"

-La novela empieza con una ambientación muy potente. ¿Hacia dónde lleva?

-Esta es una novela que tenía como propósito hablar del destino de mi generación. Arranco la novela haciendo un primer esbozo y le pongo detrás un cohete atómico: la vida de ellos que está transcurriendo una manera muy pobre y sin expectativas, pero muy apacible, va a recibir un impulso que es que un tercer personaje; es el hermano del protagonista Rodolfo, Geni, que va a salir de la cárcel donde lleva 30 años preso. El regreso de Geni va a alterar la vida de todos los personajes de la novela y a partir de ahí estamos en el plano de las consecuencias, empezamos a hurgar las causas.

-¿Qué parte de usted hay en esta novela, sobre todo en el narrador, Raymundo Fumero?

-En todas las novelas que yo escribo hay algo de mí. En este caso, está la experiencia de toda una generación que fue muy homogénea. En Raymundo Fumero hay la conciencia de cómo se escribía en una época. Él empieza a escribir en el momento en que más fuerte es esa represión cultural en Cuba y esto lo obliga a escribir de una determinada manera porque de otra forma no era posible existir como escritor en Cuba, era natural escribir esa literatura de reafirmación revolucionaria y propaganda. Yo empiezo a escribir unos años después que este personaje y puedo reaccionar contra ese tipo de literatura; mis novelas de Mario Conde son la negación de esas novelas. Desde 1996, con Tusquets Editores, ya no tengo que pensar escribiendo en ningún censor cubano.

-Matar al padre es una figura clásica del psicoanálisis, un concepto edípico. ¿Qué ha querido representar con esta figura en la novela?

-Las connotaciones que tiene un hecho como el parricidio son muchas y van desde el terreno de la pura literatura hasta el terreno de la psicología. Pero la función fundamental que tenía aquí era servir de explosión dramática para mover esta novela. Ese parricidio es un hecho real que ocurrió y que conozco, lo transformo y transfiguro mucho en la novela, pero ahí está el hecho y esa es fundamentalmente la intención. Después vienen todas estas lecturas que algunas están en mí y otras las pone el lector. Una novela tiene que dejar un espacio de complementación en la lectura. Yo pretendo relacionarme con un lector inteligente que pueda tener su propia interpretación.

-En la novela dice: "Me atrevo a escribir la crónica de la derrota". ¿La literatura da la oportunidad de ofrecer redención y reparación a los perdedores?

-La literatura a veces crea realidades. Por ejemplo, en '1984' de Orwell, crea un mundo que tiene una fuerte relación con un mundo posible. Los libros que han cambiado el mundo han sido muy pocos, pero el arte a lo que más puede aspirar es a cambiar la manera de percibir la realidad en las personas. Con respecto a la realidad cubana, no la he creado y no tengo capacidad de cambiarla, pero creo que mi misión civil es reflejarla. Los poderes esquilman la memoria y van sometiendo al olvido todo lo que no reafirme sus posiciones. Lo que hace que el arte sea contestatario e interesante es esa posibilidad de preservar memorias incómodas y de lanzar miradas cuestionadoras sobre la realidad. La redención es un tema importante en esta novela porque la redención se relaciona con algo tan esencial en los seres humanos como es la libertad y en esta novela se habla mucho de esa redención en el sentido de recuperar espacios y libertad.

-¿La de Cuba es la historia de una desilusión, de una derrota?

-La historia reciente de mi país es una historia muy complicada porque se fundó un proyecto utópico que cambió la sociedad radicalmente; una revolución que revolucionó la sociedad. Pero después de ese proceso se ha ido deteriorando y hoy se está viviendo en una sociedad en la que empiezan a aparecer algunos destellos de riqueza y el incremento de la pobreza. La pérdida de aquellos grandes sueños utópicos se puede leer en esta historia como la crónica de una derrota.

-¿No pudo ser o no lo dejaron ser?

-En el caso cubano hubo un elemento de imposibilidad práctica, pero también hubo un elemento de condiciones exógenas. El bloqueo de los Estados Unidos a Cuba es una realidad que ha pesado durante 60 años. Cuba no solamente tenía prohibido comerciar sino que estaba considerado un enemigo; la relación de Cuba con los Estados Unidos siempre ha sido traumática. Sin embargo, hay políticos en los Estados Unidos que reconocen que han fracasado, porque el propósito era derrocar al sistema cubano y lo que han hecho es anquilosar ese sistema. Ojalá que hubiera una mejor relación como en los años de Obama, pero hemos vuelto con Trump a lo mismo de siempre llevado a un nivel extremo.

-El texto está estructurado como un viaje fallido, como popularmente se dice, 'nadar para morir en la orilla'. ¿La vida es un viaje frustrado?

-Dice Milan Kundera, en su libro 'El telón', que la vida como tal es una derrota porque sabemos que vamos a perder. Lo que pasa es que pienso que mientras seamos capaces de sacarles los jugos a ese proceso y sentirnos más plenos llegaremos a esa derrota final más satisfechos con el tránsito que hemos hecho. Lo que importa es el camino, y tener conciencia de haber hecho lo mejor posible ese camino.