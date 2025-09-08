Los Inhumanos en la Sala Multiusos: el Festival 'Molan los 90' regresa el 6 de diciembre
La música de la década de los noventa volverá a llenar de luz, ritmo y color la Sala Multiusos el próximo 6 de diciembre con la actuación de Los Inhumanos, SNAP! o Viceversa entre otros.
Europa Press/El Periódico
El festival 'Molan los 90' regresa el 6 de diciembre a la emblemática Sala Multiusos de Zaragoza con una nueva edición repleta de nostalgia, ritmo y energía. Tras el éxito de ediciones anteriores, el evento se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la música noventera, reuniendo en un mismo escenario a artistas míticos que marcaron una generación.
El programa de esta edición, cuenta con las actuaciones estelares de SNAP!, Los Inhumanos, New Limit, Double Vision, Sensity World, Viceversa, además de los sets enérgicos de Dany BPM, Alex & Giro y Xavi In Session. Una mezcla explosiva de eurodance, techno, pop español y grandes himnos que hicieron historia en los 90.
Molan los 90 no es solo música: es una experiencia inmersiva que rinde homenaje a una década que cambió la forma de bailar, vestir y sentir la música. Luces, visuales, ambientación temática y una producción de primer nivel convertirán la Sala Multiusos en una auténtica máquina del tiempo.
La preventa de entradas se encuentra ya activa en la página web y sus redes sociales informarán puntualmente de todas las novedades que vayan aconteciendo.
