Óbito
Muere el cofundador de Supertramp Rick Davies
El compositor de la banda de rock británica fallece a los 81 años tras una década luchando contra un mieloma
EFE
Rick Davies, cofundador, cantante y compositor de Supertramp ha muerto a los 81 años, informó la banda de rock británica, que precisó que padecía mieloma desde hace cerca de diez años.
Davies nació en Swindon el 22 de julio de 1944 y falleció este pasado sábado en Long Island (EE.UU.).
El grupo recordó en su página web que su amor por la música comenzó de niño escuchando "Drummin' Man" de Gene Krupa, tras lo que desarrolló una pasión por el jazz, el blues y el rock'n'roll.
Davies fundó Supertramp en 1969 en Londres junto con Roger Hodgson. "Dreamer", "Bloody Well Right", "Breakfast in America", "Goodbye Stranger" o " Even in The Quietest Moments" son algunos de los mayores éxitos del conjunto.
Como coautor, según señaló la banda en su web, fue la voz y pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, "dejando una huella imborrable en la historia del rock".
"Su voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo", dijo el comunicado en referencia al piano eléctrico que se convirtió en su sello especialmente en los años setenta y ochenta.
Fuera de los escenarios, según la nota, Davies era conocido "por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa, Sue, con quien compartió más de cinco décadas".
"Tras enfrentar serios problemas de salud que le impidieron continuar de gira con Supertramp, disfrutaba tocando con sus amigos de toda la vida en la banda Ricky and the Rockets", indicó el grupo, del que Hodgson se fue en 1983 para continuar su carrera en solitario.
"La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, sino que siguen viviendo", concluyó Supertramp en su homenaje a Davies, que en 2015 fue diagnosticado con mieloma, un cáncer en las células plasmáticas.
- Saidu, una joya a precio de saldo
- Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
- Akouokou, Kodro y Saidu: madera de futbolistas. La contracrónica del Real Zaragoza-Valladolid
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Guillermo Almada, entrenador del Valladolid: 'El Real Zaragoza ha obtenido resultados injustos
- Gabi Fernández: 'Con lo que hacemos no nos da para ganar
- Se vende ático con terraza renovado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 140.000 euros
- Al Zaragoza no le da la vida: La crónica del Real Zaragoza-Real Valladolid