El musical 'Mamma Mía!' llega a Zaragoza después de tres años triunfando en la Gran Vía madrileña

Después de tres años triunfando en la Gran Vía madrileña, el musical Mamma Mía! desembarcará en Zaragoza para las Fiestas del Pilar. En concreto, la famosa producción creada en torno a los principales éxitos del mítico grupo ABBA se representará del 2 al 19 de octubre en el Palacio de Congresos de la Expo (casi todos los días con doble función). El musical llegará a la ciudad con una nueva versión del espectáculo que en los últimos tres años ha deleitado a más de 800.000 espectadores en más de un millar de funciones en el Teatro Rialto de Madrid. Lo hará dentro de la gira nacional que arrancó el pasado julio en Málaga y que va a recorrer las principales ciudades del país durante casi dos años (ahora se está representando en Bilbao). Las entradas para Zaragoza, cuya venta avanza a muy buen ritmo, se pueden comprar en la web del Palacio de Congresos.

Verónica Ronda (actriz protagonista que interpreta a Donna), Ylenia Baglietto (Tanya) y Noemí Gallego (Rosie) han sido este lunes las encargadas de presentar el musical en Zaragoza ataviadas con sus brillantes trajes y sus inconfundibles plataformas. «Estamos hablando de un clásico del teatro musical, con 65 millones de espectadores en todo el mundo y que se ha representado en 16 idiomas», ha recordado Ronda, que ha subrayado que a Zaragoza llegará en forma de gran superproducción con 24 artistas sobre el escenario y música en directo.

Según la actriz protagonista, una de las principales novedades de esta versión es su coreografía, «con un lenguaje mucho más contemporáneo que permite acercarse mejor a la gente joven». «También se ha dado una gran importancia a la interpretación y hemos trabajado mucho el tema de las emociones para que tuviera un código casi cinematográfico», ha apuntado Ronda.

Todo ello ha creado un espectáculo «fresco y moderno apto para todos los públicos». «Las canciones de ABBA han sido capaces de trascender las generaciones y, 50 años después, las seguimos escuchando. Por eso nos vienen a ver espectadores de todas las edades», ha indicado Ronda.

En total, el musical incluye 23 canciones cantadas en español que servirán para relatar la historia de Dona y su hija Sophie. La acción transcurre sobre todo en una isla griega, donde, la noche previa a su boda, Sophie inicia la búsqueda para descubrir la identidad de su padre, reuniendo a tres hombres que pertenecen al pasado de su madre Dona en la isla que visitaron 20 años atrás. «Al final, el espectáculo habla del amor y el espectador va a poder transitar por todas esas emociones», ha señalado Baglietto, que ha destacado que el show mezcla el teatro con la danza y la música.

Otra de las novedades de esta nueva versión deATG Entertainment (Mamma Mía! ya se ha podido ver años atrás en Zaragoza con otras productoras) es la cuidada escenografía que se ha creado para la ocasión. «Muchos espectadores que nos han visto ya en Madrid nos han reconocido que es casi como viajar a una isla griega y eso es lo que hace mágico a este espectáculo», ha subrayado la actriz Noemí Gallego, que ha destacado que el público acaba bailando con el reparto en un final «apoteósico».

Han pasado 25 años de su estreno en Londres, y Mamma Mia! sigue siendo uno de los fenómenos teatrales más grandes que se hayan visto con funciones en más de 440 ciudades. En esta nueva superproducción, seis tráileres se encargan de transportar todo el material necesario para la gira, incluido el vestuario, ya que personajes como el de Donna tendrán hasta siete cambios de ropa a lo largo del espectáculo. El musical tiene una duración de dos horas y 40 minutos.