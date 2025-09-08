Vanessa Springora, escritora: "Todos podemos convertirnos en genocidas o violadores"

Pocos días después de publicar ‘El consentimiento’ -la terrible historia de cómo siendo una niña de 14 años mantuvo una relación con el escritor Gabriel Matzneff, de 47- el padre de Vanessa Springora murió fulminado de un infarto. Ella sintió que el libro, un demoledor testimonio que le retrataba a él como un padre ausente, un despreciable caradura y un impostor, le había matado. Fue entonces cuando empezó a gestarse ‘El nombre del padre’ (Lumen/ Empúries), una investigación de la escritora francesa sobre la figura ausente del padre que acabó sacando a la luz oscuros secretos familiares sobre él y su abuelo, con un inesperado pasado nazi. Novela de detectives, apasionado tratado sobre la identidad y clarividente aproximación a una Europa donde vuelven a sonar los tambores de guerra, el nuevo libro de Springora es una de las joyas de la rentrée literaria.

El libro arranca con una frase que le dijo su padre tras escribir ‘El consentimiento’: “Has tardado mucho en vengarte”. ¿Qué respuestas esperaba encontrar en la historia no contada de su familia?

Es interesante que saque a colación esa frase de mi padre, porque yo tenía la impresión de que desenterrar esta historia para mí era importante. En todas las familias se esconden secretos. Cuanto más se esconden las verdades, más luchan estas por salir de un modo u otro, y eso más destruye a las personas. Mi intención era acabar como con este círculo vicioso en mi familia que daba lugar a neurosis y a fracasos, porque al final, en muchos aspectos, la vida de mi padre fue un fracaso: un fracaso laboral, sentimental, familiar e incluso social. Murió prácticamente en la indigencia. Yo tenía una sed de verdad, de descubrir todo lo que se me había ocultado. Espero poder legarle a mi hijo una forma distinta de cargar con esta mochila, una forma distinta a como la cargué yo y a como la cargó mi padre.

¿Pese a todo, intenta entenderlo?

Lo reivindico de alguna forma. Le describo como un sinvergüenza, alguien que no se preocupaba por mí, un mal padre, un padre ausente al fin y al cabo. Pero a medida que avanzaba en la investigación descubrí que la incapacidad de mi padre de serlo porque él tampoco conocía al suyo. Su padre le mintió durante toda su vida. Mi padre también fue una víctima porque antes de ser mi padre, él fue hijo, y debió ser muy difícil ser hijo de su padre.

La historia que descubre sobre su abuelo, al que todos tomaban por un pobre refugiado checo, es muy dura. Pero al mismo tiempo, él dejó pistas como la foto de Hitler para que no fuera del todo imposible reconstruir su pasado. ¿Cómo vivió descubrir esa faceta tan oscura de un abuelo entrañable y cariñoso?

La ambivalencia está ahí. Me pregunto por qué mi abuelo, que tanto se esforzó por deshacerse de su identidad pasada hasta el punto de crearse un nombre falso, sin embargo, conservó durante toda su vida estas fotografías que son pruebas totalmente incriminatorias. ¿Por qué no destruirlas? Invirtió muchísima energía en rehacer su vida, en desaparecer de los tribunales de depuración y en escapar de los servicios secretos que sin duda indagaron en su paradero. Me pregunto si una parte de él quería que se supiera la verdad. Para mí hay algo de perverso en el hecho de conservar esas fotos.

La escritora Vanessa Springora presenta su nuevo libro "El nombre del padre" en Barcelona. / Irene Vilà Capafons / EPC

¿Cree que siguió abrazando la ideología nazi en secreto?

Me pregunto si tal vez para mi abuelo esas fotografías eran, por un lado, un recuerdo de juventud, de algo que lo entusiasmó. O si por el otro, él entonó un mea culpa, hizo un examen de conciencia y decidió dejarnos un rastro accesible a la familia. Hay algo de fetichismo en el hecho de conservar las imágenes. No puedo más que especular. Mi opinión personal es que algo de orgullo sí había en el hecho de que conservara esas fotos, porque si a él lo hubieran reclutado a la fuerza, creo que sin duda las hubiera quemado. Cuanto más tiempo pasa, más creo que él se aferraba a esa época de su vida, a una época en la que, sobre todo tras los juicios de Núremberg, la historia escrita por los vencedores, se le impedía expresar su ideología.

Muchas lectoras de ‘El consentimiento’ me echaron en cara que en este libro todos los personajes fueran hombres

La historia del exterminio organizado y los campos de concentración es muy conocida, pero no lo es tanto la de los millones de judíos que murieron fusilados por ciudadanos corrientes, que pudieron negarse a obedecer órdenes. ¿Europa está llena de asesinos con una vida normal?

En la generación de nuestros abuelos hubo muchos asesinos ordinarios que nunca fueron juzgados ni condenados por el mero hecho de que eran demasiados. Estamos hablando de millones de personas. Igual que sucedió en España con el pacto del olvido. Sí que se juzgó a los grandes responsables del genocidio, pero nunca se persiguió a la gente que también se convirtió en genocida porque seguían órdenes o por mero conformismo. Esta gente siguió con su vida y se convirtieron en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros seres queridos. Me interesa mucho esa zona gris de mi abuelo, a quien yo recuerdo como un hombre muy cariñoso con sus nietos, muy enamorado de su esposa, el padre, esposo, abuelo perfecto, sobre quien pesaba esta historia de valentía por haber emigrado, y a la vez tener esas pruebas en la mano de que tuvo el dedo en el gatillo.

La escritora Vanessa Springora presenta su nuevo libro "El nombre del padre" en Barcelona. / Irene Vilà Capafons / EPC

¿No puede saber con exactitud qué hizo durante la guerra?

No, pero sí sé a ciencia cierta que estuvo del lado de los asesinos, que formó parte de estos batallones que sobre todo en Europa del Este, en Ucrania y en Polonia, contribuyeron a la Shoa. Y esa persona es exactamente la misma: alguien a quien yo recuerdo con ternura y afecto y alguien que fue un asesino o un cómplice, además de forma voluntaria, porque cuando mi abuelo se afilió al partido nazi cuando aún no era obligatorio hacerlo.

¿Cómo se digiere una ambivalencia tan terrorífica?

Es algo que también se vio muy claro en el juicio contra los violadores de Gisèle Pélicot, en el que se condenó a una cincuentena de hombres que eran todos padres de familia, hombres majísimos, que le llevaban la compra a una anciana. Nos conviene mucho el relato de que son sólo algunos hombres los que encarnan el mal, algunos locos como Hitler o Himmler. Pero la realidad, la banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt, va mucho más allá. Todos podemos convertirnos en genocidas o violadores.

¿Cómo se planta cara a esa posibilidad?

Hay que plantar cara a que uno pueda consentir, y ahí está otra vez la cuestión del consentimiento, a esa obediencia ciega, a seguir a una jerarquía, a obedecer órdenes sin un juicio crítico a quien las da. Es el mismo mecanismo que sucede en una violación, sobre todo en una violación colectiva. Creo que están muy vinculadas las violencias sexuales con las violencias políticas.

¿Es una reflexión que podría hacerse en todas las familias?

Hay que dejarse de las lógicas de protección. Al fin y al cabo, mi abuela fue cómplice de mi abuelo. Ella sabía perfectamente lo que había hecho, sabía de dónde venía, y sin embargo guardó silencio con la intención de proteger a sus hijos, convencida de que les dolería demasiado saber que su padre había sido nazi. Eso es un error. Hay que romper el silencio porque al final ese silencio acabó destruyendo a mi abuelo y a mi padre. Tenemos que buscar otra forma de hacer lo que lo llamo arqueología familiar.

Debemos dar permiso a la gente para ser más de una cosa. Es importante tener derecho a una identidad múltiple

En el libro confiesa el temor que comparten muchas madres de que sus hijos acaben siendo llamados para ir al frente.

Desde que empecé a escribir el libro, la amenaza de la guerra ha ido en aumento. Es algo que me hace sufrir mucho por mi marido, por mi hijo y por las sociedades europeas en general. Un conflicto a escala internacional no sólo sería desastroso, sino que supondría un fracaso de la civilización y de las lecciones de la segunda Guerra Mundial. A propósito de la masculinidad, muchas lectoras de ‘El consentimiento’ me echaron en cara que en este libro todos los personajes fueran hombres.

¿En serio?

Sí. Yo creo que interesarnos por la masculinidad es un tema eminentemente feminista. Igual que detectar en nosotras mismas la violencia que proyectamos en nuestros hijos varones. Cómo se transmite esa violencia como consustancial al género masculino cuando se pone en manos de niños espadas y flechas de juguete. Es una construcción social, una violencia histórica. El descubrimiento que hice al investigar sobre mi abuelo es que, al final, el patriarcado también les pesa mucho a los hombres. Y que por poco que les guste a muchas feministas escucharlo, también es muy difícil ser un hombre. Seguramente la violencia que los hombres ejercen sobre mujeres y sobre la infancia, al final es una violencia repercutida respecto a la que la nación ejerce sobre los hombres.

¿La nación?

Las mujeres desde el momento de su nacimiento pertenecen a su padre y luego a su marido y los hombres pertenecen a la nación. En un momento de conflicto, serán ellos los llamados a defender la nación de forma legítima. Se lega a los hombres ese tótem de la violencia legítima por la patria. Esta historia de violencia que se perpetúa de generación en generación, este círculo vicioso. Y creo que nos corresponde a todos colectivamente romper este círculo.

La escritora Vanessa Springora presenta su nuevo libro "El nombre del padre" en Barcelona. / Irene Vilà Capafons / EPC

También establece un paralelismo entre lo que sucedió en los Sudetes y en el Donbass.

Escribiendo sobre la vida en los Sudetes en la década de los 30 empecé a ver parecidos preocupantes entre esta gente que se encontraba con una doble cultura, con una doble lengua. En el caso de mi abuelo, tenía un nombre alemán y un padre alemán, pero una madre checa y en el momento decisivo en el que Alemania empezaba la invasión de territorios europeos, él eligió un bando, el ganador, el alemán. Últimamente vivimos una época en la que se habla mucho de pureza, en el que se hace que la gente tenga que elegir, se le niega la posibilidad a la gente de ser dos cosas a la vez. Se ve claramente en el caso de Zelensky: él es rusófono, su lengua materna es el ruso y sin embargo, desde la invasión de Crimea dejó de hablar ruso para dirigirse a su país exclusivamente en ucraniano. Es un gesto simbólico, pero ahí se niega el uso de su lengua materna por ser una lengua opresora. Son elementos muy sutiles y complejos que es importante recordar porque vivimos en una época de simplificación.

El libro habla de la multiplicidad de nombres que puede tener una persona, ya sean dados, heredados, elegidos o seudónimos. Al final, la identidad empieza por el nombre, el que nos ponen.

Lo que me resulta interesante en el caso de mi abuelo es la fidelidad que mantuvo más o menos a su nombre a lo largo de su vida. Que alguien tenga un nombre árabe o un nombre judío puede en gran parte decidir con qué tipo de persona se va a relacionar. Es algo que también implica dinámicas de lealtad y pertenencia. No tiene nada de malo, evidentemente, hasta que llega el punto en el que el nombre se convierte en un mecanismo de exclusión, en un muro que nos separa de otros, en algo que nos limita. Debemos dar permiso a la gente para ser más de una cosa. Es importante tener derecho a una identidad múltiple.

