El XII Festival Iberoamericano de Teatro para niños se celebra este fin de semana a Zaragoza

El XII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que se celebra en el Teatro Arbolé de Zaragoza del 12 al 14 de septiembre, ha programado a tres compañías: Teatro La Proa (Cuba), El Guiño del Guiñol (Colombia) y Títeres La Matatena (México), que realizarán seis funciones, una de ellas en el Hospital Infantil Miguel Servet para los niños internados.

Todas las funciones serán gratuitas y se celebrarán en el exterior de Arbolé. Un festival para mostrar toda la vanguardia y la tradición del teatro iberoamericano y para consolidar los lazos entre Zaragoza, Arbolé y el continente hermano a través del teatro realizado para niños.

Desde Cuba, Colombia y México

La primera actuación será la del grupo de teatro cubano La Proa. Presentan la función '¡Cuidado, hay perros!', una divertida obra de titiriteros donde dos de ellos se encuentran y comparten anécdotas, chistes y adivinanzas sobre sus mascotas preferidas: los perros.

Las actuaciones tendrán lugar el viernes 12 de septiembre por la mañana en el Hospital Infantil del Miguel Servet y a las 18.00 horas en el exterior de Teatro Arbolé.

El sábado 13 de septiembre, El Guiño del Guiñol, desde Colombia, trae al público infantil zaragozano 'El último árbol', una fábula de la naturaleza escrita por Alberto López de Mesa en la que un leñador se propone derribar el último árbol que queda en el planeta. Desde el humor, el juego y la sabiduría se afronta la moraleja de esta fábula sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. Habrá dos funciones, a las 12.00 horas y por la tarde a las 18.00 horas.

El festival se despedirá el domingo 14 de septiembre. 'Riofaunado' es la obra de Los Títeres La Matatena, de México. La selva mexicana está siendo devorada por el monstruo, las especies han tenido que emigrar a un lugar en el corazón de la selva llamado Riofaunando donde el monstruo no podrá alcanzarlos, pero Riofaunando tiene un guardián terrible y feroz. Los niños y niñas que quieran descubrir qué ocurre con el unicornio de la nubliselva, el tapir, el manatí o el tepezcuintle podrán hacerlo en horario matinal, a las 12.00 horas, o a las 18.00 horas.