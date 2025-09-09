'Te apellidas lata': el disco que reúne a siete bandas aragonesas por el 25 aniversario de La Lata de Bombillas
El disco editado para la ocasión, que se presenta este jueves 11 de septiembre, contiene versiones inéditas del célebre tema de El Niño Gusano que inspiró el nombre a la sala zaragozana
El Periódico de Aragón
La Lata de Bombillas y El Niño Gusano forman parte de la historia imprescindible de la escena pop alternativa de Zaragoza y era el momento de unirlos en un homenaje. Desde este punto de partida y como colofón al 25 aniversario de la sala, siete bandas aragonesas habituales de La Lata se han reunido en un proyecto muy especial, bajo el título ‘Te apellidas Lata’.
Impulsado por el productor Óscar Cubero, el disco recoge las revisiones del mítico tema ‘El hombre bombilla’, muy variadas en cuanto a estilos, que ha realizado cada uno de los grupos: Mediapunta, Total Noventa, Erin Memento, Príncipe Encantador, Marina Domínguez, Multipla y Pablo Estallo. Todos ellos “se apellidan Lata” por su afinidad con el local y por la cantidad de horas vividas tanto encima como debajo de su escenario.
Este jueves, la presentación
El jueves 11 de septiembre desde las 20.30 horas, coincidiendo con el final del 25 aniversario de La Lata, se llevará a cabo en la propia sala la presentación del disco, una fiesta con todas las bandas que conforman el proyecto, con actuaciones y DJs sets. Además, ese día estará disponible una edición limitada numerada de 44 unidades fabricada artesanalmente en Zaragoza por Javier Roldón (El Arte del Surco, Vacuum Mastering), vestida con una portada en óleo sobre lienzo del artista Maiky Maik.
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- Investigan al dueño de una escuela infantil de Zaragoza por presuntos abusos a menores
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Saidu, historia de un hallazgo
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia