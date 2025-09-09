'Te apellidas lata': el disco que reúne a siete bandas aragonesas por el 25 aniversario de La Lata de Bombillas

La Lata de Bombillas y El Niño Gusano forman parte de la historia imprescindible de la escena pop alternativa de Zaragoza y era el momento de unirlos en un homenaje. Desde este punto de partida y como colofón al 25 aniversario de la sala, siete bandas aragonesas habituales de La Lata se han reunido en un proyecto muy especial, bajo el título ‘Te apellidas Lata’.

Impulsado por el productor Óscar Cubero, el disco recoge las revisiones del mítico tema ‘El hombre bombilla’, muy variadas en cuanto a estilos, que ha realizado cada uno de los grupos: Mediapunta, Total Noventa, Erin Memento, Príncipe Encantador, Marina Domínguez, Multipla y Pablo Estallo. Todos ellos “se apellidan Lata” por su afinidad con el local y por la cantidad de horas vividas tanto encima como debajo de su escenario.

Portada del disco / La Lata de Bombillas

Este jueves, la presentación

El jueves 11 de septiembre desde las 20.30 horas, coincidiendo con el final del 25 aniversario de La Lata, se llevará a cabo en la propia sala la presentación del disco, una fiesta con todas las bandas que conforman el proyecto, con actuaciones y DJs sets. Además, ese día estará disponible una edición limitada numerada de 44 unidades fabricada artesanalmente en Zaragoza por Javier Roldón (El Arte del Surco, Vacuum Mastering), vestida con una portada en óleo sobre lienzo del artista Maiky Maik.