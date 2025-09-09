El escritor David Uclés abre en Zaragoza un nuevo ciclo de Conversaciones entre autores y autoras

La Diputación de Zaragoza pone en marcha esta semana la edición número doce de su principal ciclo literario: Conversaciones entre autores y autoras. El ciclo comenzó ayer, 8 de septiembre, en Zaragoza y continúa en Pedrola y Ricla con David Uclés, hoy 9 de septiembre. Además, hasta el 12 de noviembre también participarán Luna Miguel, Pedro Simón, Ledicia Costas y Andrés Neuman. Todos ellos conversarán con la actriz y poeta Lucía Camón.

Uclés y Camón conversaron ayer en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza y este martes, 9 de septiembre, en Pedrola (a las 17.00 en la Biblioteca) y en Ricla (a las 20.30 en el Salón de la Pista).

Como es habitual, los coloquios de este ciclo se celebrarán en Zaragoza y en otros 13 municipios de la provincia: Pedrola, Ricla, Azuara, La Joyosa, Nuez de Ebro, Illueca, Torralba de Ribota, Maella, Borja, Villamayor de Gállego, Ejea de los Caballeros, Paniza y Alagón.

La ruralidad en la literatura y la literatura en lo rural

José Manuel Latorre, diputado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, ha presentado el ciclo junto a los dos protagonistas de los tres primeros encuentros. “El ciclo, ya consolidado después de 11 ediciones, profundiza en el diálogo en las bibliotecas de los lectores y lectoras con los escritores y las escritoras, estimulado por el que protagonizarán la autora zaragozana Lucía Camón, creadora polifacética del proyecto multidisciplinar Pueblos en Arte, con el resto de seleccionados”, ha explicado Latorre.

Lucía Camón considera que “este ciclo significa acercar la literatura más actual al mundo rural”. “Tenemos la suerte de que muchos de los autores y autoras actuales tratan temas que tienen que ver de una manera profunda con el rural, y en concreto el rural en Aragón”, ha señalado.

“Creo que la ruralidad nos atraviesa a todos, y son caminos de ida y vuelta. En este sentido, al seleccionar a estos autores y autoras hemos apostado por crear un abanico variado, en el que se pueden tratar temas que pueden ser interesantes para la actualidad del mundo rural de una manera intergeneracional”, ha añadido Camón.

Por su parte, David Uclés, autor de 'La península de las casas vacías' se ha mostrado “muy feliz de formar parte de un ciclo que pone en valor la lectura no solo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos, sobre todo en un territorio cuya población ha migrado mucho de la zona rural a la ciudad”.

También ha agradecido el esfuerzo de la DPZ al poner en marcha este ciclo “en una iniciativa que ya quisieran para sí otras provincias, creo que es una propuesta muy interesante, muy noble y muy loable”, ha apuntado Uclés.

“El objetivo de este ciclo es fomentar la lectura, el análisis y el comentario crítico literario en los municipios de nuestra provincia con unas conversaciones literarias con escritores y escritoras de renombre nacional e internacional, a la vez que potenciamos el propio territorio y la multiculturalidad acercando a los lectores y relacionando autores aragoneses con otros autores de talla nacional”, ha puntualizado José Manuel Latorre. Además, ha adelantado que “se hará un guiño al aniversario de María Moliner, con la participación del escritor argentino Andrés Neuman”.

Conversaciones por toda la provincia

El ciclo se alargará hasta el 12 de noviembre y cada uno de los cinco autores y autoras visitarán tres localidades distintas, acompañados de Lucía Camón.

Cartel del XII Ciclo Conversaciones entre autores y autoras / DPZ

David Uclés estará en Zaragoza (8 de septiembre), Pedrola y Ricla (9 de septiembre). Luna Miguel visitará Azuara (15 de septiembre), La Joyosa y Nuez de Ebro (16 de septiembre). Pedro Simón irá a Illueca y Torralba de Ribota (30 de septiembre) y a Maella (1 de octubre). Ledicia Costas estará en Borja y Villamayor de Gállego (30 de octubre) y Ejea de los Caballeros (1 de noviembre). Cerrará el ciclo Andrés Neuman en Paniza -localidad natal de María Moliner- (11 de noviembre), Alagón y Zaragoza (12 de noviembre).