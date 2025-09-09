El Festival Retina vuelve este fin de semana de la mano de Pedro Almodóvar y David Lynch

El Festival Retina sigue creciendo y consolidándose como una de las propuestas de referencia en la programación cultural de la ciudad. Tras el éxito de la octava edición del Festival de Cine y Música, celebrada en marzo, el certamen vuelve este fin de semana con Retina Verano, su propuesta especial al aire libre. Por segundo año consecutivo, la Fábrica de Cervezas Ambar será el escenario de este formato estival, una cita que sirve como antesala de la novena edición, prevista entre el 23 de febrero y el 8 de marzo de 2026.

Este festival, que ha trascendido del ámbito local y ha recalado en ciudades como Valencia, Barcelona o Sevilla, reafirma su identidad al proyectar películas acompañadas por nuevas bandas sonoras interpretadas en directo por músicos y artistas invitados. Con esta fórmula, Retina ha consolidado su posición como uno de los eventos audiovisuales más relevantes de Aragón y ha ido ampliando su presencia en el panorama cultural español.

Cartel del Festival Retina Verano / Retina

Cine de verano con Almodóvar y Lynch

El viernes 12 de septiembre, el dúo madrileño Ombligo pondrá música a '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (Pedro Almodóvar, 1984). Esta comedia negra, protagonizada por Carmen Maura, se convirtió en un retrato ácido y a la vez entrañable de la vida en un barrio obrero madrileño, y fue uno de los títulos que consolidaron a Almodóvar en la escena internacional. La energía gypsy y festiva de Ombligo —con sus raíces en el folclore balcánico, el bolero y el swing— dará un nuevo pulso sonoro a esta historia de mujeres, supervivencia y deseo de libertad.

El sábado 13 de septiembre, la cantautora catalana Joana Serrat, una de las voces más internacionales de la escena folk española, reinterpretará 'Una historia verdadera' (David Lynch, 1999). Protagonizada por Richard Farnsworth y Sissy Spacek, la película narra el viaje real de un anciano que recorre cientos de kilómetros en una segadora para reencontrarse con su hermano. Lejos del surrealismo habitual de Lynch, el filme se detiene en los paisajes y en la sencillez de los gestos humanos. La música de Serrat, de atmósferas cálidas y evocadoras, se entrelaza con ese recorrido pausado y ofrece al espectador una experiencia íntima y cargada de matices.

Ambos proyectos se estrenaron en 2024 y 2021 respectivamente como parte de la sección Play, la más reconocida del festival, y agotaron entradas entonces. Su regreso en esta versión estival brinda al público la posibilidad de volver a disfrutar de dos de las propuestas más celebradas de la trayectoria de Retina.

El festival se celebrará al aire libre, en el espacio abierto de la Fábrica de Cervezas Ambar, en la calle Ramón Berenguer IV de Zaragoza, donde además se podrá degustar una selección de cervezas de la marca. Porque, aunque septiembre marque la vuelta a la rutina y al cole, Zaragoza sigue ofreciendo planes al aire libre que prolongan el espíritu veraniego y convierten la ciudad en un lugar donde cultura y ocio se encuentran de forma natural.

Las entradas, con un precio de 15 euros —que incluyen una consumición— están a la venta en la web oficial del festival y se encuentran próximas a agotarse.