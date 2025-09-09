El Festival Saulus celebra su VI edición y reafirma a Zaragoza como capital de la música vocal

La voz volverá a ser protagonista en Zaragoza. El Festival Saulus, referente en el panorama coral, regresa del 14 de septiembre al 9 de noviembre con su sexta edición, que reunirá a algunas de las formaciones y solistas más reconocidos del ámbito nacional e internacional. Serán cinco conciertos y un laboratorio de experimentación coral que llenarán de música la Iglesia de San Pablo y la sede de Caja Rural de Aragón.

La programación, presentada esta mañana en rueda de prensa por sus directores artísticos, Elena Ruiz-Ortega y Jorge Apodaca; Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza; y Laura Prada, Directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, recoge un rico universo sonoro en el que se conjuga tradición y modernidad: desde la innovación nórdica, pasando por el jazz o la canción de autor contemporánea.

La presentación ha contado, además, con una actuación en directo de la cantautora aragonesa Ester Vallejo, reconocida por su disco 'A la fresca' como Mejor Disco Aragonés 2024.

Entre los nombres más destacados de esta edición figura la soprano Laia Falcón, que ofrecerá un recital junto al pianista Alberto Rosado con un programa centrado en el Modernismo. El Cor de Cambra del Palau se aliará con el pianista de jazz Marco Mezquida y los actores Paula Blanco e Ignasi Guasch en 'Juicio a Gesualdo', una audaz propuesta escénica que plantea un imaginario proceso del compositor Carlo Gesualdo. El festival también contará con la primera visita a Zaragoza del prestigioso coro letón Kamēr, dirigido por Jurģis Cābulis, y con el conjunto vocal sueco En Kör, referencia emergente de la nueva escena coral europea.

Como cada año, Saulus mantiene su apuesta por la participación a través de El Refectorio. En esta edición, el proyecto se transforma en un Laboratorio de Experimentación Coral de la mano de la cantautora aragonesa Ester Vallejo. Tomando como punto de partida temas de su premiado disco, este taller de creación tiene como objetivo originar sinergias artísticas y ampliar el horizonte de la música coral aragonesa.

Las entradas y abonos para el festival ya están a la venta desde la página web, así como a través del teléfono de información (660 20 00 13). También en taquilla 45 minutos antes de los conciertos.

Los coros participantes

Academia ArteSonado & Saulus Ensemble, es el primer coro de cámara profesional de Aragón fundado en 2021 en el seno del Festival Saulus. La dirección artística correrá a cargo de Lluís Vilamajó, uno de los mayores especialistas en la formación de cantantes de ensemble profesional del país. El programa realizará un recorrido por el repertorio coral desde el Renacimiento al siglo XX, con obras de autores como Palestrina, Bach, Mendelssohn o Britten, sin olvidar el patrimonio español con piezas de Encina, Victoria o Durón.

Laia Falcón, junto al pianista Alberto Rosado, participa por primera vez en el festival. El dúo voz-piano ofrecerá un exquisito concierto centrado en el Modernismo, con obras de Mahler, Ravel, Poulenc, Weill, Gershwin y Ginastera, en una interpretación delicada, matizada y tremendamente expresiva.

El Cor de Cambra del Palau se unirá al pianista de jazz Marco Mezquida y a los actores Paula Blanco e Ignasi Guasch para recrear un imaginario juicio al compositor Carlo Gesualdo. El espectáculo combinará sus madrigales renacentistas con improvisaciones jazzísticas, bajo la audaz dirección de Xavier Puig.

Por primera vez en Zaragoza se podrá oír al coro letón Kamēr, dirigido por Jurģis Cābulis. Esta formación, ganadora de decenas de premios internacionales desde su fundación en 1990, es reconocida por su excelencia vocal, su precisión y una fuerte expresividad.

Igualmente, se presenta la innovación nórdica del conjunto vocal sueco En Kör. Este grupo, creado en 2016 y formado por doce cantantes que participan activamente en las decisiones artísticas, ha obtenido ya grandes reconocimientos en competiciones internacionales. Su búsqueda de la excelencia y su aproximación fresca al repertorio coral prometen un espectáculo único.

Programa completo

Domingo 14 de septiembre. 18.30 horas. Iglesia de San Pablo. Academia ArteSonado & Saulus Ensemble. Director artístico: Lluís Vilamajó.

El festival colabora nuevamente con las principales entidades sociales de la capital aragonesa y sigue contando con el patrocinio de Caja Rural de Aragón y Principal Construcciones. También continúa manteniendo alianzas de colaboración con entidades como el Certamen Internacional de Tolosa o el Conservatorio Superior de Música de Aragón, entre otras.