Las marquesinas del tranvía de Zaragoza se convierten de nuevo en una gran galería de arte al aire libre

Las marquesinas de siete paradas de Tranvías de Zaragoza se han convertido un año más en una gran exposición al aire libre en una nueva edición de Parada Asalto. Este proyecto fue pionero en Zaragoza al transformar las marquesinas en grandes lienzos y hoy es una cita cultural muy esperada por quienes viajan en tranvía a diario.

Este año, seis artistas de Zaragoza —Miguel H. Cuar, Luis Grañena, Paula Marco, Elena Mompó, Ruvitijeras y Marina Velasco— exploran las dinámicas de lo que sentimos cuando nos detenemos a mirar: encuentros efímeros, las huellas de las personas en los espacios o el movimiento de la ciudad. Por primera vez, podemos contemplar obras realizadas con técnicas artísticas como el collage y la pintura al óleo que se suman a la ilustración.

Esta mañana, el concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo; la gerente de Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno y la coordinadora del proyecto, Isabel Tris, han recorrido alguna de las marquesinas, comenzando por las obras de la plaza Aragón.

“En estas paradas podemos ver la obra de Luis Grañena, el único artista que ha repetido en todos estos años y lo hace con retratos de pintura al óleo en los que podemos ver rostros de personas que podemos ser cualquiera de nosotros; esta es una de las intenciones que tenemos con Parada Asalto, que todas las personas podamos reconocernos en algunas de las situaciones que describen los artistas participantes”, explica Isabel Tris, coordinadora del proyecto.

Por su parte, José Miguel Rodrigo ha destacado que Parada Asalto “se ha convertido en una cita esperada por los zaragozanos, que alegra su vuelta a la rutina. Además, en esta ocasión, la temática elegida hace que sean los propios usuarios del tranvía los que se convierten en protagonistas, centrándose en su realidad cotidiana”.

Las paradas y sus autores

El listado de las paradas intervenidas y los autores es el siguiente: Plaza del pilar-Murallas, Miguel H. Cuar; Plaza de España y Carlos V, Paula Marco; Plaza de Aragón, Luis Grañena; Gran Vía, Marina Velasco; Paseo Fernando el Católico, Ruvitijeras y Plaza San Francisco, Elena Mompó.