Estas son las exposiciones del CaixaForum Zaragoza para esta temporada: de la Alicia de Carroll a Berlanga o el universo de Pixar

El CaixaForum Zaragoza ha presentado este martes su nueva temporada expositiva, un curso en el que va a incidir en el modelo que tantos éxitos le está dando en los últimos años: exposiciones muy inmersivas en las que público de todas las edades puede ver, manipular y experimentar en primera persona. En total, se han previsto tres nuevas muestras y, de alguna forma, todas ella tienen el cine como "hilo conductor". "De este modo también nos sumamos a ese lema 'Zaragoza, ciudad de cine' que ya empieza a asentarse", ha subrayado este lunes Isabel Salgado, directora del área de exposiciones de la Fundación La Caixa.

Actualmente, en el centro de la avenida Anselmo Clavé se puede disfrutar de la muestra 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos', que se inauguró el pasado julio y concluirá en noviembre. Cuenta con más de 20 instalaciones interactivas que permiten al visitante ir recorriendo la historia de la música jugando con diferentes elementos como su propia voz o la percusión de objetos.

La nueva temporada propiamente dicha se abrirá el 16 de octubre con la exposición 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Se podrá visitar hasta el 1 de marzo con una apuesta "muy escenográfica" en la que se recreará la madriguera del conejo o un encuentro con la Reina de Corazones o el Sombrero Loco.

El 10 de diciembre desembarcará en el CaixaForum Zaragoza la exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor', una mirada íntima a su propio archivo y a su universo creativo, mientras que 'La ciencia de Pixar' llegará el 15 de abril de 2026. En ella, el visitante podrá conocer y experimentar todos los procesos creativos y la ciencia y la tecnología que hay detrás de una película de animación.

El CaixaForum Zaragoza ha vuelto a apostar por exposiciones pensadas para todo tipo de públicos. De hecho, los más pequeños no dejan de ganar protagonismo en su oferta cultural. "En los últimos doce meses nuestras muestras han sido visitadas por 35.600 niños, lo que supone el 13% de las visitas totales", ha subrayado el director del CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, que ha destacado que el 85% de las visitas de colegios de esta temporada ya están cubiertas.

El público familiar también siguió creciendo esta pasada temporada en el CaixaForum Zaragoza, cuya entrada es gratuita para los menores de 16 años.