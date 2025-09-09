El Teatro del Mercado se convierte en escenario televisivo con ‘Capazo Night Live’

Cabaret, actualidad, música en directo y entrevistas imposibles. Este será el contenido de ‘Capazo Night Live’, el espectáculo que hará del Teatro del Mercado un plató televisivo desde mañana miércoles y hasta el próximo domingo y con el que comenzará la nueva temporada teatral.

El espectáculo parodia el formato televisivo del late night con un humor fresco y descarado y una perspectiva aragonesa, somarda y sin complejos. Sobre el escenario podrá pasar de todo, con invitados de lo más inesperados. El 'show' se inspira en la idiosincrasia aragonesa para construir un universo cómico que conecta con el público desde la cercanía y la irreverencia. Una fórmula que combina tradición, actualidad y mucho cachondeo. 'Capazo Night Live' es una invitación a reírse de todo, empezando por uno mismo.

Con dirección de Alfonso Palomares, el montaje está presentado por el trío conformado por Kike Lera, Elena Gómez Zazurca y el propio Palomares, al que se suman músicos en directo hasta llegar a los 15 intérpretes en escena. La música será una de las protagonistas, sin olvidar la de más tradición en Aragón, las jotas, en sus versiones más clásica pero también en las contemporáneas.

El 'show' busca atraer al teatro a público de todas las edades, desde los más jóvenes, acostumbrados a la rapidez del medio audiovisual, a todas aquellas personas que quieran pasar una velada divertida. ‘Capazo Night Live’ es la última producción de la compañía altoaragonesa Zazurca Artes Escénicas, llevada a cabo con la ayuda del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza.

Las funciones comenzarán a las 20.00 horas, excepto la del domingo que comenzará, como es habitual, a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con entrada bonificada a 15 euros todos los días con el código TMZ1983.