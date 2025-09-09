Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unizar y el IAACC Pablo Serrano estudian la relación entre cultura y bienestar

La Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos buscan las relaciones neurocientíficas entre el arte y el bienestar físico y psicológico en los seres humanos

El grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza durante el estudio

El grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza durante el estudio / Europa Press

El Periódico de Aragón / Europa Press

Zaragoza

La Universidad de Zaragoza, con un equipo de investigadores formado por Ana Leonarte Benedí, Juan Carlos Bustamante, Manuel Segura Berges, Natalia Larraz Rábanos, Nerea Oto Millera y Patricia Pérez Curiel, miembros del grupo de investigación 'Laboratorio de Neuroeducación, Tecnología educativa y Desarrollo' (NeeTeD Lab), lidera un estudio neurocientífico que se desarrolla en el IAACC Pablo Serrano y que pretende aportar nuevas evidencias sobre la relación entre cultura y bienestar.

El proyecto, titulado 'Aproximación neuroconductual a la relación existente entre el bienestar personal generado por la visita a museos y la actividad del córtex prefrontal: efecto modulador de variables sociodemográficas, afectivas, sociales y artísticas', parte de una premisa respaldada por la literatura científica: las artes desempeñan un papel esencial en la mejora de la salud y el bienestar.

Esta investigación busca comprender, desde un punto de vista neurofuncional, cómo y por qué la contemplación de obras originales en un museo puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover un mayor bienestar subjetivo, todos ellos aspectos que pueden relacionarse con la prevención de problemas de salud física y psicológica.

Para el registro de la actividad cerebral se empleará la espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (f-Nirs), una técnica de neuroimagen no invasiva que mide la actividad cerebral a través de la detección de cambios en la concentración de hemoglobina en la sangre.

De este modo, los investigadores podrán observar la activación de la corteza prefrontal, área clave en la regulación de la ansiedad y el estrés. Los participantes -hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, sin antecedentes neurológicos o psicopatológicos- se someterán a una experiencia diseñada en un museo.

Proceso de contemplanción y registro de datos

Sentados frente a seis obras seleccionadas según criterios de iconicidad, recibirán instrucciones de visualización y análisis que permitirán comparar distintas formas de interacción con la obra artística. Además, en algunos casos se introducirá la presencia de un acompañante para explorar la influencia del contexto social.

El estudio también recogerá datos sociodemográficos y psicoafectivos mediante cuestionarios validados, lo que permitirá medir variables como la edad, el género, el nivel de estrés percibido, el bienestar psicológico, la ansiedad subjetiva, la empatía o las habilidades creativas.

El cruce de estos datos con los registros de neuroimagen ofrecerá una visión integral de los mecanismos que explican los beneficios del arte sobre el bienestar personal.

La recogida de datos se está llevando a cabo del 1 al 14 de septiembre en el IAACC Pablo Serrano. En octubre se realizará el análisis y explotación de los datos obtenidos, y en noviembre los resultados se presentarán, ante expertos nacionales e internacionales, en el II Congreso de Arte y Salud organizado por Believe in Art, una ONG aragonesa que trata de humanizar con arte los espacios hospitalarios y ahondar en la investigación de los beneficios del arte en nuestra salud.

