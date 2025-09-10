El Festival Asalto convierte el entorno del parque Pignatelli en un museo al aire libre

El Festival Asalto celebra sus 20 años con una programación que activará diferentes espacios urbanos hasta el 21 de septiembre. En esta edición, Asalto intervendrá en diferentes espacios del entorno del parque Pignatelli y hará un guiño a ubicaciones emblemáticas de ediciones anteriores. Así, aumentará el legado artístico que este evento internacional ha creado desde su origen.

A las intervenciones artísticas se suman las actividades, talleres o visitas guiadas abiertas a toda la ciudadanía. Este año, además, se amplía el programa con propuestas para público especializado y con espacios en los que diferentes generaciones de artistas y dinamizadores culturales relacionados con el arte público van a dar una dimensión más amplia a Asalto.

Esta mañana se ha presentado toda esta programación con la participación de las consejeras de Cultura y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández y Marian Orós y el coordinador del Festival Asalto, Alfredo Martínez.

Alfredo Martínez ha recordado que la cultura comunitaria y arte urbano son los elementos centrales de Asalto. “Desde su origen, Asalto ha entendido el espacio público como un lugar de encuentro, aprendizaje y cuidado colectivo. La 20ª edición refuerza ese enfoque con procesos y obras creadas con y para la comunidad”, ha declarado.

Diez artistas que actualizarán el legado artístico de Asalto

La vigésima edición de Asalto se ha presentado delante del mural que el artista Lonac está pintando en la calle Eduardo Sanz Hernaz. A este se suman otros 9 artistas: Raquel Coba, quien intervendrá en las escaleras de la calle Monasterio de Rueda y Remi Tournier, que lo hará un muro de la calle Castelar que ya albergó un gran mural, con la pintura ya desaparecida.

De la misma forma, Alegría del Prado intervendrá en el llamado 'solar del conejo', uno de los iconos ciudadanos que ha dejado el Festival. Los artistas Octavi Serra y Addam Yekutieli – Know Hope intervendrán en diferentes ubicaciones del parque Pignatelli y las calles de la ciudad.

En los procesos artísticos y comunitarios participarán Pep Walls, con un proceso artístico en la calle Arcadas en colaboración con el Albergue Municipal y los vecinos del barrio de la Magdalena; Inés Marco instalará en el parque Pignatelli las obras que se han desarrollado en las últimas semanas con los participantes en el Consejo de Infancia y Adolescencia y Centros de Tiempo Libre; Lara Seixo Rodrigues y el proyecto LATA 65 se llevará a cabo con las personas mayores usuarias del CCM Laín Entralgo y Casa de Amparo y el proyecto Andar de Nones y sus usuarios quienes, con el diseñador Gejo Boce, intervendrán en el kiosco del parque Pignatelli.

Hasta el domingo 21 se van a desarrollar las distintas actividades, aunque entre los días 19 y 21 de septiembre se concentran la mayor parte de la programación abierta a la ciudadanía. El Festival nos propone, dentro del Asalto Fair, una decena de talleres -'upcycling', cartelería, fotograbado, móviles de cromatografía, mural participativo, retrato simbólico, o ilustración– con los artistas Vera Galindo Noemi Calvo, Asis Percales, Fábrica de Texturas, Lalá y Cristina Healy. Estos talleres se celebrerán en la feria instalada en el parque Pignatelli y el espacio de los antiguos depósitos.

También se han programado encuentros con artistas, una Subasta Suicida y la muestra 'El canal que transformó la ciudad', con obras de Maiky Maik, Murfin, Ira Torres, Valentina Vacó, Daniel Vera y Diego Vicente.

A partir del sábado 20 de septiembre se inicia NEXXO, para tratar la cuestión del arte en el espacio urbano y que incluye la proyección de dos documentales: 'Know Hope' (Omar Shamir, 2025), y 'Juste Ici et Pas Ailleurs, Una historia del festival Bien Urbain' de MZM Projects.

Toda la programación detallada está disponible en la web del Festival Asalto.

Dos décadas de arte urbano y cultura comunitaria en Zaragoza

El Festival Internacional de Arte Urbano Asalto nació hace veinte años con la intención de sacar el arte a la calle y demostrar que en el ámbito urbano hay un gran espacio para la creación artística. En este recorrido ha dejado más de 250 obras por toda la ciudad y han asistido 55.000 personas al Espacio Asalto y a las visitas guiadas.

La implicación vecinal y de las entidades ciudadanas ha hecho crecer a este Festival consciente de la capacidad del arte y las actividades creativas para el desarrollo de los vínculos entre las personas que viven en los barrios.