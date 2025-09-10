Joaquín Reyes, Raúl Massana y Diego Peña protagonizan ‘Unas buenas risas por Aspanoa’

La quinta edición de 'Unas buenas risas por Aspanoa', la gala benéfica que une humor y solidaridad en la lucha contra el cáncer infantil, se celebrará el próximo miércoles 24 de septiembre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. El evento está organizado por el humorista Diego Peña y EMF Producciones, y se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural y solidario de la ciudad.

Este año, el cartel vuelve a estar a la altura de las expectativas, con tres grandes nombres de la comedia nacional: Joaquín Reyes, Raúl Massana y el propio Diego Peña. Además, la gala será presentada por Las Maris de la PAI, que aportarán su particular estilo y energía al espectáculo.

Las entradas ya están disponibles por un donativo de 15 euros, que se destinará íntegramente a Aspanoa. Pueden adquirirse a través de la web de Aspanoa y cajeros de Ibercaja, así como en las taquillas del Auditorio.

Humor solidario

La gala cuenta con el apoyo indispensable de Fundación 'La Caixa' a través de CaixaBank, Ibercaja, el artista gráfico José Antonio Bernal (autor del cartel), el Ayuntamiento de Zaragoza y el Hotel Ilunion Romareda. Precisamente, este último ha acogido la presentación oficial del evento, en la que han participado Diego Peña; Miguel Ángel Tapia, en representación de Zaragoza Cultural; y el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín.

Cartel diseñado por José Antonio Bernal para el evento solidario / Aspanoa

Acín ha destacado “el orgullo que supone para todas las familias de Aspanoa contar con la colaboración de Diego Peña y Rafa Sánchez-Rubio -director de EMF Producciones-, que cada año se vuelcan con esta gala y hacen posible que sea un éxito en todos los sentidos”.

Todos los presentes han mostrado su confianza y esperanza en llenar la Sala Mozart de risas por todos los niños con cáncer y sus familias, destacando además que el precio es solidario para que pueda venir “la familia al completo” a pasar una tarde llena de humor y de solidaridad.

Aspanoa atiende a los niños y adolescentes con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. En 2024 ayudó a 642 personas, entre los que cuentan 210 menores oncológicos en las distintas fases de la enfermedad, 343 padres afectados y 89 hermanos de los menores.

Además, en la actualidad financia nueve proyectos de investigación contra esta enfermedad, todos ellos desarrollados en laboratorios aragoneses, con una inversión comprometida de 330.000 euros.

En concreto, la recaudación de esta edición se destinará al programa de apoyo económico a familias con menores enfermos de cáncer, que incluye cuatro servicios vitales para las familias y menores afectados que reciben su tratamiento en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza: piso de acogida para las familias que vienen de fuera de Zaragoza, servicio de aparcamiento para las familias afectadas, comidas para los padres en el propio hospital y ayudas económicas para gastos extraordinarios.