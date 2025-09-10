'Una de romanos' en el yacimiento de Los Bañales en Uncastillo

La compañía Zoótropo Teatro representará este sábado, 13 de septiembre, su obra 'Una de romanos', en el yacimiento de Los Bañales, en la localidad zaragozana de Uncastillo.

La actuación forma parte del programa 'Aragón, tierra de cultura', que impulsan las direcciones generales de Cultura y Turismo del Gobierno autonómico para llevar propuestas culturales con ADN cien por cien aragonés a todo el territorio de la comunidad.

La representación comenzará a las 12.00 horas y se dirige a todo tipo de públicos. La obra muestra aspectos de la vida cotidiana de una ciudad en época romana, que permiten al público conocer qué comían, dónde pasaban sus ratos de ocio o cómo era la higiene personal de los romanos. Todo de una manera amena y divertida y donde, por momentos, la participación del público será fundamental.

Zoótropo Teatro es un proyecto de Mariano Lasheras, actor, autor y director teatral con más de 30 años de experiencia en la profesión. Formado en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, posteriormente realizó numerosos cursos de 'clown', interpretación, teatro cómico, con profesionales como John Strasberg, Boris Rothestein o Miguel Garrido, entre otros.

Comenzó su periplo teatral en el Teatro Estable de Zaragoza, compañía con la que trabajó desde 1990 hasta 1994. En ese año fundó, junto a Jesús Pescador, el Teatro Pingaliraina, que luego pasaría a llamarse Los Navegantes. Con Los Navegantes vs Pingaliraina ha trabajado profesionalmente durante 20 años, interviniendo como autor, director o actor en los más de 25 espectáculos creados por la compañía.