Utebo volverá a respirar circo más fuerte que nunca

La octava edición del Festival Utebo Respira Circo toma forma en diferentes espacios del municipio que se llenan de acróbatas, malabaristas y payasos. Espectáculos circenses abiertos, gratuitos y para todos los públicos. El festival comenzará con funciones escolares en colegios a las que se espera que asistan unos 700 alumnos y alumnas y afianzar así la apuesta por la creación de públicos y la repercusión del festival en la localidad. La programación de los espectáculos del festival se celebrará durante el fin de semana entre el 19 y el 21 de septiembre.

Equilibrio, emoción y compromiso

Fiel a su filosofía, Utebo Respira Circo 2025 apuesta por la diversidad de disciplinas circenses, el equilibrio de género en escena y la visibilidad entre las propuestas locales, estatales e internacionales con compañías que recorren buena parte de la península y artistas venidos de Francia, Argentina, Italia y Chile. Este año, además, destaca una programación donde el 'clown', el humor y la conexión con las familias tienen un papel central.

Cartel del festival Utebo Respira Circo / Serendipia

Desde el viernes 19 y hasta el domingo 21 de septiembre los espectáculos recorrerán distintos rincones de Utebo. El viernes la compañía Paki Payá (Cataluña) abrirá el festival con su premiado y delirante 'Shake, shake, shake'.

La mañana del sábado, Xampatito (Galicia) sorprenderá con 'Compaña', una joya de circo-poético con pinceladas de manipulación de marionetas. Por la tarde, se podrá disfrutar de tres espectáculos: en primer lugar, la compañía Accompany ME (Francia) estará con la pieza À Mesure - Handle with Care que nos hablará del amor y la espera a través de la hipnótica disciplina de la rueda cyr; después, se podrá disfrutar del espectáculo de 'Rojo Estándar' de La Nördika (Andalucía) que emocionará con una mezcla de ternura, acrobacia y juego; por último, La Gran Gala Internacional de Circo, a partir de las 20.00 horas en la plaza de la Concordia, reunirá a talentos de Argentina, Chile, Cataluña, Andalucía y Aragón con disciplinas tan variadas como el aro aéreo, los malabares con mazas, el mano a mano, la bicicleta acrobática o el trapecio. La gala contará con la traducción en directo a lengua de signos gracias a la actriz Letizia Solanas.

Finalmente, el domingo 21 de septiembre el festival se despide con una nueva propuesta: 'Semillas de Circo'. Se trata de una muestra de nuevas creaciones aragonesas para el disfrute de toda la familia.

Un festival que se vive en comunidad

Desde su nacimiento, el festival ha querido involucrar a los vecinos y vecinas de Utebo. Este año se refuerza esa apuesta con: talleres de circo en familia y para jóvenes (gratuitos con inscripción previa); espectáculos escolares en todos los colegios de Utebo; proyectos educativos y creativos con colegios e institutos, como cuñas de radio grabadas por estudiantes que se podrán escuchar al comienzo de cada una de las actuaciones del festival; y colaboración con el periódico de uno de los institutos de Utebo que realizarán entrevistas a los artistas y compañías fomentando la mirada crítica de sus alumnos y alumnas.

Por otra parte, se realizara una instalación artística colectiva en torno al circo en el Museo Orús Centro Cultural 'Mariano Mesonada', realizada por el alumnado de los centros educativos de Utebo. Se podrá visitar del 19 al 28 de septiembre y mostrará los dibujos creados por los más jóvenes del municipio así como las piezas de audio que han preparado.

Todas las actividades son gratuitas y tienen planteados espacios alternativos cubiertos en caso de inclemencias meteorológicas. El acceso a los espectáculos estará libre de barreras arquitectónicas siendo accesible a personas con movilidad reducida. Se reservarán espacios para estas personas, a quiénes se solicita que lleguen con cierta antelación para rellenar dichos espacios.