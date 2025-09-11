La danza protagonizará el III Encuentro Tierras de Qala't de Alcalá de Gurrea

La danza adquiere un protagonismo especial en el III Encuentro Tierras de Qala't, que se celebrará desde mañana viernes hasta el domingo, al 14 de septiembre, en Alcalá de Gurrea.

Con el objetivo de acercar la cultura al medio rural y proporcionar a compañías nacionales e internacionales un escenario creativo alejado de las grandes ciudades, el III Encuentro Tierra de Qala't ofrece un programa conformado por ocho actuaciones y un taller, en el que predomina la danza.

Circo, danza, taller de música electrónica en vivo y una verbena sesión DJ son las apuestas de la tercera edición del encuentro, que además busca llenar espacios vacíos del medio rural como es el caso de la era Mincholed.

De ello ha informado el director del evento, Pablo Pérez, en la presentación del programa. "Es muy gratificante ver cómo la danza contemporánea en Alcalá se ha hecho un hueco y cómo la recibe el público", ha apuntado.

El programa dará comienzo mañana viernes, a las 22.00 horas, en el exterior de la iglesia de la localidad, donde la compañía Wall & Peace de Wonderground Company pondrá en escena una actuación de circo-danza.

El sábado por la mañana, la actividad comenzará con la charanga infantil La Ganga de Almudévar y un taller de música y movimiento a cargo de Andrea de Siena e Vicenzo Gagliani de Italia, compañía que pondrá en escena también una actuación de danza.

Este mismo día, se sucederán otras cinco actuaciones de danza de Tan a Prop de Les del Pincin, de Azul Azul de La Matriz, de Contiguo de Patella Vulgata, de Els Dies Raros de Les del Pcnic y de Vacío Espirituyla de Richard Mascherin. El sábado, el programa finalizará con una verbena sesión DJ y el domingo, el encuentro llegará a su fin con una actuación de teatro cómico a cargo de B.O.B.A.S. De Cia. Jimena Cavalleti.

Pérez ha hablado de la oportunidad que es para las compañías salir de las ciudades y mostrar su arte en el medio rural. "Es muy gratificante salir de su zona de confort, el medio rural y su público da mucho y es que hay muchos estímulos en el medio rural, de hecho han llegado 110 propuestas para participar en el festival desde grandes ciudades", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Alcalá de Gurrea, José Eugenio Marín, ha señalado la importancia que para el medio rural tiene fomentar la cultura "porque es un pilar fundamental y más en el medio rural, porque supone ofrecer experiencias significativas".