Exposición 'Aquella niebla, este silencio' de Judith Prat en Zaragoza: una mirada crítica al esclavismo español

La artista audiovisual Judith Prat presenta, en la Casa de los Morlanes, su exposición fotográfica ‘Aquella niebla, este silencio’. Los retratos muestran la huella que el mercado esclavista español dejó en África y en Iberoamérica. Con este propósito la exposición se articula como una profunda meditación visual sobre el esclavismo y su legado en el presente.

Cádiz, Barcelona, Ghana, Sierra Leona y Cuba, la triangulación de una ruta colonialista cubierta de tabús y silencio a lo largo de la historia con consecuencias en el presente. Una cartografía de dolor, violencia, resistencia y supervivencia que desafía las comodidades del olvido y que cuestiona las construcciones sociales y económicas en el presente.

Durante la presentación de la exposición, la artista oscense ha remarcado que este es “un viaje geográfico, histórico y visual del triángulo transatlático del tráfico de personas esclavizadas”, pero Prat ha decidido "poner el foco en nosotros, en los esclavistas" y ha recordado que España fue un país que perpetuó el esclavismo durante casi un siglo después de la prohibición internacional. De igual modo, ha remarcado que en el caso de los esclavistas el legado que dejaron fueron las fortunas construidas en base al comercio de seres humanos, pero "la huella que más me preocupa y que más me impresiona es la huella inmaterial y es esa idea falaz de la superioridad blanca", ha concluido Prat.

El caso del tráfico de personas esclavizadas en España, según Prat, es una historia "deliberadamente ocultada" y que contó con resistencias importantes dentro de las comunidades esclavas. La fotógrafa ha destacado el papel de las mujeres esclavizadas: "No solo desafiaron el sistema esclavista, sino que lo pusieron en jaque".

Así, la exposición invita a un viaje, el mismo del que ha participado ella, y del que ha decidido borrar las imágenes de violencia porque "lo que quiero es que, de alguna manera, la gente tenga las mismas emociones que yo tuve y las mismas resonancias".

Judith Prat confronta imágenes alegóricas sobre la historia del esclavismo para emocianar a quien las observa / Rubén Ruiz

Desde un punto de vista personal, las 40 imágenes desvelan o sugieren, desde la abstración fotográfica, cómo se comportaron los indianos que raptaban a las personas, remontando los ríos en la costa atlántica africana, y los transportaban en condiciones inhumanas hasta el Caribe. "Se calcula que salieron unos 15 millones de personas, dos millones y medio comerciados por los esclavistas españoles, y que unos dos millones murieron en los trayectos en barco", ha reseñado Prat. Estos trayectos también quedan reflejados en el mural de la exposición que recrea el 'Diagrama de Brookes', una propuesta del S. XVIII para rentabilizar el espacio de las embarcaciones y llevar al mayor número de personas esclavizadas y que Judith Prat ha convertido en un viaje en azules de África a Cuba y, finalmente, a España.

Las plantaciones de la isla de Cuba fueron el lugar de implantación de los ingenios, donde los esclavistas de la Sierra Leona o Ghana, tales como Pedro Blanco o Jaume Badía, llevaban para la venta a los seres humanos que extraían de estos países. Antes de trasladarlos, cruzaban la 'Puerta de no retorno' de las fortalezas contruidas en la costa donde se hacinaban hombres y mujeres hasta su traslado; una de ellas es el Fuerte Kongenstein (Ghana) que Judith Prat ha fotografiado en esta serie.

Por último, Prat ha explicado que este es un proyecto inacabado, en el que sigue inmersa y documentándose, y ha adelantado que el próximo año la exposición está en itinerancia por latinoamérica.

Zaragoza en el Festival PhotoEspaña

La exposición se encuadra dentro del XVIII Festival PhotoEspaña, una iniciativa que propone un tema sobre el que se vertebran exposiciones por todo el territorio nacional. Para la edición de este año el lema elegido es ‘Después de todo’, una mirada en torno a la evolución histórica de la práctica fotográfica y su relevancia frente al entorno social, político, histórico y cultural, no solo como documento, sino también como herramienta creativa ante momentos de incertidumbre.

La coordinadora de PhotoEspaña, Carolina Rojo, ha destacado la buena sintonía entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el festival: "Tenemos una relación histórica y Zaragoza es una ciudad estratégica para PhotoEspaña". Rojo ha querido aprovechar la ocasión para reclamar "más instituciones y colabores que crean en la fotografía" y que ayuden la labor de alfabetización visual que se marca la organización como objetivo. PhotoEspaña quiere, según Rojo, que septiembre sea "el mes de la fotografía en Zaragoza" y por ello están trabajando para impulsar más actividades.

Carolina Rojo también ha indicado que la fotografía es "un instrumento de memoria, de confrontación crítica y un agente de cambio".