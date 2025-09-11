Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundación Ibercaja vuelve a unir música y un entorno único con sus Noches de Cogullada

La fundación ofreció este miércoles en el Auditorio de Cogullada el segundo recital como apertura de la programación cultural de la entidad para esta nueva temporada

Imagen del concierto de este miércoles.

Imagen del concierto de este miércoles. / Chus Marchador

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Fundación Ibercaja ha iniciado su programación cultural 2025-2026 con la magia que supone unir música y un entorno único a través del segundo recital de las Noches de Cogullada. Durante la tarde de este miércoles, la entidad ha organizado un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Cantantibus Organis, bajo la dirección de José Maria Berdejo Marín, que ha tenido lugar en el Auditorio del Campus Fundación Ibercaja con aforo completo. Entre los asistentes, se encontraban el presidente de la entidad, Amado Franco, el director general, José Luis Rodrigo, y el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano.

La programación cultural de Fundación Ibercaja vuelve tras el periodo estival con la continuación de sus ciclos y actividades más consolidadas, a las que se suma este año el nuevo ciclo de excelencia musical Noches de Cogullada, que ya tuvo su primera cita el pasado mes de junio.

En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica Cantantibus Organis, liderada por el concertino Darío Sierra, ha sido la encargada de poner música a esta velada. Un total de 50 músicos han ocupado el escenario del Auditorio bajo la dirección de José María Berdejo Marín, director de música de las Catedrales de Zaragoza.

El público que ha llenado las butacas ha podido deleitarse con un programa clásico con la 'Obertura 1812, Op. 49' de Piotr Llich Chaikovski, una de sus obras más impactantes donde se narra la derrota de Napoleón, y la 'Sinfonía nº 9 en mi menor, Op. 95/ B. 178. Sinfonía del Nuevo Mundo' de Antonin Dvorak, inspirada en los paisajes y músicas de América.

El compromiso con la cultura y el arte es una de las principales líneas que definen la labor de Fundación Ibercaja, siempre con el objetivo de acercarla a toda la sociedad. Las Noches de Cogullada es una muestra más de esta labor, que en esta ocasión sumada a un entorno inigualable como es el Monasterio de Cogullada, convierte cada velada en un momento inolvidable.

Noticias relacionadas y más

Además de estos conciertos, Fundación Ibercaja continuará ofreciendo actividades que acerquen la cultura a la sociedad, como los Martes de Libros, Caja de Cine, Caja de Música y diversas exposiciones, como 'Goya. Interludio', en Patio de La Infanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents