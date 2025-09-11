Goran Bregovic, Travis Birds y La Bien Querida cierran este fin de semana el festival Sonna Huesca

El Sonna Huesca pondrá este viernes y sábado punto y final a su sexta edición. Después de todo el verano recorriendo todas las comarcas altoaragonesas, el festival llegará a su fin con los conciertos más relevantes de esta edición en la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Sariñena. Este viernes, a las 19.00 horas, actuará el veterano músico bosnio Goran Bregovic, mientras que el sábado lo harán Travis Birds (19.00) y La Bien Querida (20.30). Las entradas para ambos conciertos cuestan 25 euros (30 en taquilla).

El Sonna nació en plena pandemia como alternativa a los grandes conciertos y, tras seis ediciones, está plenamente consolidado en la provincia. El festival echó a andar el 5 de julio y ha programado un total de 27 actuaciones en diferentes espacios naturales de las diez comarcas altoaragonesas. Idoipe y María Rodés, Petisme, Chicuelo y Marco Mezquida, Rosin de Palo... La mayoría han sido conciertos, pero también ha habido espectáculos de circo y teatro (gran parte de las actuaciones han sido gratuitas).

Bregovic empezará a despedir este viernes el festival con su concierto, que seguro que se convierte en una gran fiesta. El de Sarajevo, todo un referente de la música balcánica, lleva todo este 2025 presentando su último disco: The Belly Button of the World. Sus penúltimos trabajos, Alkohol y Champagne of Gypsies subrayan el carácter festivo y de celebración de su música, igualmente apta para los abstemios, como él suele decir. Parafraseando el título de uno de sus temas más trepidantes, Gas gas, el motor de su máquina de ritmo funciona siempre con el acelerador a fondo.

Tras el jolgorio de Bregovic les tocará el turno este sábado a Travis Birds y La Bien Querida. La primera presentará su último álbum Perro Deseo, en el que explora un universo sonoro inédito en su carrera. En esos nuevos sonidos vemos una Travis Birds mucho más transgresora y afilada, con el deseo recorriendo el disco como un hilo conductor a través de todas las pulsiones, sentimientos, aspiraciones e ilusiones que conforman la identidad y el imaginario de la artista madrileña.

Por su parte, Ana Fernández Villaverde presentará su último disco LBQ, La Bien Querida, el nombre artístico con el que se dio a conocer en 2009, un disco con una colección de canciones compuestas y ejecutadas en estado de gracia.