Marta Robles, Paula Ordovás y María de León participan del ciclo 'Leer para ver' en Zaragoza

A partir del viernes 3 de octubre el encuentro Leer para ver de la Fundación Caja Rural de Aragón reunirá a escritoras como María de León, Marta Robles, Paula Ordovás o Bisila Bokoko, entre otras

Marta de León, autora de 'Vivir con sentido' abrirá el ciclo el viernes 3 de octubre

Marta de León, autora de 'Vivir con sentido' abrirá el ciclo el viernes 3 de octubre / Fundación Caja Rural de Aragón

Fundación Caja Rural de Aragón pone en marcha este curso el nuevo ciclo cultural 'Leer para ver', que ofrece una mirada crítica en torno a la obra de destacadas escritoras a través de charlas con sus autoras y la presentación de novedades editoriales.

La primera jornada se celebrará el próximo 3 de octubre, en la sede central de la entidad en el Coso de Zaragoza, y ofrecerá un encuentro con la escritora y comunicadora María de León.

Marta Robles, Paula Ordovás o Bisila Bokoko, entre otras, son algunas de las escritoras y comunicadoras que protagonizarán los encuentros que nacen gracias a la colaboración con la empresaria y escritora Loredana Vitale.

El ciclo, según ha señalado Vitale, se plantea como una invitación a mirar con profundidad, a pensar con lucidez y a reconectar con el sentido de la palabra. Leer para ver, nace como un espacio de cercanía y pluralidad de pensamiento, donde cada autora es convocada no solo por lo que escribe, sino por cómo mira el mundo.

Los encuentros ofrecerán distintas miradas y voces. Desde la introspección espiritual hasta la denuncia social, pasando por el autocuidado, la mirada multicultural o la ficción que retrata con inteligencia la condición humana, las autoras compartirán sus libros, su experiencia vital y creativa, su sensibilidad y su forma de entender la vida.

'Leer para ver' "nace del deseo de detenernos, no para huir de lo que somos, sino para ver mejor lo que está delante y lo que tenemos dentro", ha afirmado Loredana Vitale.

"Nuestro tiempo necesita sentido crítico, capacidad de análisis, profundidad, y también belleza. Por eso creamos un espacio en el que la literatura vuelva a ser una herramienta para vivir con más conciencia de lo que acontece y nos permita desarrollar un sano espíritu crítico", ha destacado la escritora.

Fundación Caja Rural y cultura

Este ciclo forma parte del compromiso de la Fundación Caja Rural de Aragón con la cultura, las personas y el territorio. A través de su programación cultural, la Fundación promueve el acceso de la ciudadanía a propuestas que favorecen la mirada crítica, el diálogo directo con los creadores y el intercambio de conocimiento.

"Con esta iniciativa, la Fundación Caja Rural de Aragón amplía su oferta cultural a nuevos géneros y estilos narrativos", ha señalado directora, Laura Prada, para apostillar: "Tenemos en programa iniciativas que abordan enfoques y perspectivas variadas de aproximación a la cultura que iremos desvelando paulatinamente".

