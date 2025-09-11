Los Morancos actúan mañana viernes en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza
El dúo cómico sevillano saldrá al escenario a las 21.30 horas en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con obra humorística ‘Bis a bis’
Los hermanos Cadaval llegan con su espectáculo 'Bis a bis' a Zaragoza dispuestos a hacer parodia de la actualidad en la que, según el dúo, "el humor está en el punto de mira y los humoristas en el punto de ira".
En este 'show' los protagonistas tendrán que aprender a manejarse en el peligroso ambiente carcelario, personajes de actualidad y de toda índole serán parodiados en esta divertida trama carcelaria en la que tampoco faltarán momentos musicales.
Nacidos en el famoso barrio de Triana, en Sevilla, César y Jorge Cadaval son los grandes artistas que dan vida a Los Morancos. Se trata de uno de los dúos humorísticos de mayor popularidad en España.
Desde sus inicios a mediados de los ochenta en el mítico programa televisivo 'Un, dos, tres' no han dejado de hacer humor, caricaturas y parodias de todo tipo de personajes famosos, con una forma muy personal de hacer reír, logrando una trayectoria artística de lo más exitosa.
Quienes quieran asistir todavía están a tiempo de adquirir su entrada en la red de Ibercaja.
