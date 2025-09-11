El Ultimate Manga trae este fin de semana a Zaragoza a un actor español de varias películas de Marvel

La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza se convertirá de nuevo durante todo este fin de semana en el epicentro de la cultura asiática y el manga en Aragón. La tercera edición del festival Ultimate Manga va a reunir de viernes a domingo a grandes artistas nacionales y editoriales y librerías del sector del anime. De esta forma, la cita se consolidará aún más en el calendario como una apuesta segura de éxito para toda la familia donde se podrá disfrutar de nuevo de estands, concursos, exhibiciones, charlas y firmas de invitados ilustres dentro del ámbito de la cultura asiática.

«Poco a poco vamos consiguiendo que la gente apunte nuestro evento en su calendario de ocio, porque vienen visitantes de Zaragoza, pero también de Huesca, Teruel, Tudela, Lérida o Logroño», ha destacado el director e impulsor principal del Ultimate Manga, Daniel Viñuales, que ha subrayado que el evento ha crecido en sus tres ediciones. Así, el año pasado contó con unos 80 expositores, mientras que este fin de semana habrá 93, entre artistas, editoriales, librerías y tiendas especializadas. Varias de ellas llegarán de Madrid, Barcelona, Canarias, País Vasco o Navarra, lo que confirma el tirón que ha adquirido el salón en solo tres años. «La que viene desde Canarias es una tienda especializada en K-Pop», ha apuntado Viñuales.

Pero el Ultimate Manga no serán solo expositores y este año ha hecho un gran esfuerzo por traer invitados de excepción, como la ilustradora barcelonesa Laia López o los actores de doblaje de la serie Jujutsu Kaisen, Carlos Lorenzo y David Flores. Destaca de entre todo ellos Dany Ramos, que lleva diez trabajando como especialista de cine. El actor canario se ha situado en la élite de su sector y ha rodado con algunos de los superhéroes de Marvel (fue Sapo en la película Deadpool y Lobezno, trabajó en The Equalizer 3 y en The Marvels aparecía dando volteretas y saltos imposibles).

Como el resto de invitados, el actor canario impartirá una charla y demostrará su talento como especialista. Toda la programación detallada puede consultarse en www.ultimatemanga.es.

Y es que el festival es mucho más que un simple salón de manga y anime. Se trata de «una experiencia completa que integra la fantasía, la ilustración, la comida japonesa, los videojuegos, los juegos de rol, el asian dance y el cosplay». «Este año hemos ampliado toda la zona de videojuegos y también la de juegos de mesa y de rol», ha destacado Viñuales, que también es el responsable de la aragonesa GP Ediciones.

En este sentido, el Ultimate Manga también busca erigirse en una ventana a la influencia asiática en la cultura contemporánea, por lo que también programará exhibiciones de artes marciales y sables de luz , competiciones de k-pop, concursos de cosplay o talleres de pintura.

«Sobre todo viene gente joven y público familiar, pero el festival está pensado para todos los públicos», ha indicado Viñuales, que este año aspira a superar los 5.000 asistentes de la pasada edición.

Horarios y entradas

El evento, cuyo cartel anunciador es obra del ilustrador y artista gráfico zaragozano Luis Continente, ha ideado un nuevo formato de fin de semana que modificará su horario habitual. Así, este viernes será de 16.00 a 21.00 horas, el sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas y el domingo habrá una jornada continua de 10.00 a 19.00 horas.

Cada tramo horario costará 5 euros, con promociones especiales en taquilla el viernes y el domingo. También existen entradas para el fin de semana completo por 15 euros y de sábado completo por 8 euros. Las entradas están a la venta en ultimatemanga.es y también se podrán adquirir presencialmente en taquilla