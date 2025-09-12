El arte de Alba Cantera se expone en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja
El tercer certamen 'Espacio Joven Fundación Ibercaja para el Desarrollo Artístico' comienza con la muestra de la zaragozana Alba Cantera que se podrá ver hasta el próximo 31 de octubre
El Espacio Joven de Fundación Ibercaja retoma este mes de septiembre su actividad habitual, continuando una vez más como el escaparate de referencia para los jóvenes artistas aragoneses donde pueden mostrar sus creaciones al público. Una oportunidad que brinda la entidad a través de su certamen 'Espacio Joven Fundación Ibercaja para el Desarrollo Artístico' que llega a su tercera edición con nuevas exposiciones. La primera del calendario ya puede visitarse hasta el 31 de octubre y cuenta con obras de la joven artista zaragozana Alba Cantera.
A lo largo de los próximos meses, el Espacio Joven de Fundación Ibercaja exhibirá la obra de los ganadores de la tercera convocatoria para el Desarrollo Artístico, impulsada por la entidad y dirigida a las nuevas generaciones de creadores aragoneses. Un total de 5 artistas llevarán a cabo exposiciones individuales hasta finales del año 2026, a las que se sumará una muestra colectiva en la que participarán dos artistas. Además, el Community Wall, la pared que puede contemplarse desde la calle Fernando el Católico, será pintada por otros tres nuevos artistas con sus diferentes murales presentados al concurso. Esta iniciativa no solo ofrece visibilidad, sino que fomenta el diálogo entre el arte contemporáneo y el entorno urbano.
Alba Cantera muestra 'Evolución'
Enmarcada bajo el título 'Evolución', la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic.
Con esta muestra, la joven artista ofrece un viaje visual a través de sus últimos años pintando, donde expone su transformación, los tropiezos y descubrimientos en su inicio en el mundo del arte. Un proceso donde se observa la autenticidad y firmeza a la que ha llegado con sus obras. En otras palabras, 'Evolución' es un recorrido por su crecimiento, siempre protagonizado por la pasión y el arte.
Alba Cantera (Zaragoza, 2005) es estudiante del Grado de Química en la Universidad de Zaragoza y su gran pasión es la pintura. Fue alumna del Conservatorio de Danza y Música y en el mundo del arte siempre ha sido autodidacta. Pese a su juventud, ha recibido diferentes premios como sus tres reconocimientos en el certamen '4 Artes', el accésit en el premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven 2022, además de ser semifinalista en la primera edición del certamen internacional 'tARTget Prize' este mismo año.
