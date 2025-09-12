Calatorao seguirá viajando a la ciudad celtibera de Nertóbriga con unas jornadas culturales

Calatorao y los pueblos limítrofes, La Almunia de Doña Godina y Ricla, llevan años impulsando un interesante debate sobre la ubicación de la legendaria ciudad celtíbera de Nertóbriga. Se han realizado multitud de estudios e investigaciones respecto a su ubicación, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha conseguido descubrir la Nertóbriga celtíbera y después romana, que pone nombre a calles, colegios y asociaciones en las tres poblaciones de Valdejalón.

La Asociación de Amigos de la Celtiberia (AAC) lleva años intentando trazar una ruta que defina todos aquellos territorios que formarían una Celtiberia de ocho provincias pertenecientes a Aragón, las dos Castillas y la Rioja. Con este fin publicó La Guía Turistica de la Celtiberia, un país imaginado que nos traslada al corazón del la España interior.

Siguiendo con ese viaje, la AAC va a celebrar en Calatorao el VII Encuentro de la Celtiberia, Literaria y Creativa los días 19, 20 y 21 de septiembre y que tendrá como ejes temáticos el cómic, con la presentación de 'Roma derrotada', y juegos tradicionales como el guiñote.

Según explica el coordinador de la Asociación, Javier Hernández Ruiz, "el objetivo es llevar la cultura al mundo rural, que los vecinos y asociaciones puedan participar y entre todos desarrollar aspectos todavía muy presentes de la cultura celtibérica, el cómic y los juegos como en este caso, pero también la fotografía, la pintura y otros aspectos de la creación artística y cultural sin dejar lógicamente la creación literaria y la arqueología que son nuestros principales ejes».

El programa contempla multitud de actos: taller de vestuario celtibérico, lectura narrativa, por Jesús Trasobares y Alejandro Corral, una conferencia sobre la Celtiberia lúdica con Vicente Chueca y la presentación del cómic 'Roma derrotada' en una mesa redonda con la participación de Daniel Viñuales (GP Ediciones) y los guionistas Alberto Gonzalo y Hernán Ruiz. Una vez terminada la presentación, se procederá a la entrega de la Tésera de Honor a la revista 'Turia'.

El domingo 21 se abrirá con una visita guiada a los puntos de interés de la localidad, una lectura poética realizada por Inés Ramón y Manuel Mateo y una mesa redonda en torno a Nertóbriga que será moderada por el arqueólogo Alberto Gonzalo, y en la que participarán entre otros el arqueólogo Francisco Javier Gutiérrez (recientemente ha realizado excavaciones en Calatorao para localizar Nertóbriga) y la Directora de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez. La mayoría de los actos se celebraran en el salón de actos.