Cosplay, K-Pop, videojuegos y sables de luz: el Ultimate Manga abraza la cultura asiática en la sala Multiusos

La primera jornada de la tercera edición del Ultimate Manga ha vuelto a demostrar este viernes que la pasión por la cultura asiática no deja de crecer en Zaragoza. Cientos de jóvenes (y algunos ya no tanto) han llenado la sala Multiusos constatando que el festival ya está consolidado en la ciudad. Algunos de ellos han acudido a la cita con disfraces inspirados en diferentes títulos de origen japonés y, por momentos, la Multiusos parecía un anime en tres dimensiones muy real.

Los encargados de llenar de color y buen ambiente el Ultimate Manga han sido sobre todo los más jóvenes. Como Pedro Royo, de 22 años, hecho un pincel con el disfraz de Rey Dado del videojuego Cuphead. «He venido los tres años y siempre repito porque me lo paso genial. Además, aquí conoces mucha gente con tus mismos gustos», ha subrayado el zaragozano. Lo corroboraba unos metros más allá Daniel Domínguez, vestido de Jedi de Star Wars. «Es una suerte que monten un salón así en Zaragoza porque así no tenemos que irnos a otros de fuera. A mí lo que más me apetece es recorrer los puestos porque me gustan mucho las figuras y los pósters», ha indicado este zaragozano de 16 años.

Los aficionados aragoneses al manga y el anime tenían marcado en rojo este fin de semana desde que se anunció la fecha a principios de junio. Y es que, para muchos, el Ultimate Manga es una celebración en sí misma. «A las cuatro nos gusta mucho todo este mundo, así que hemos decidido venir a pasar un buen rato y ver todos los artículos de los puestos. A veces no es tan fácil encontrar este tipo de cosas si no es por internet», ha comentado Daniela Val, una zaragozana de 14 años que había acudido con sus amigas; todas disfrazadas de la película Trolls.

El festival, que se celebra hasta el domingo en la Multiusos, ha reunido este año un total de 93 expositores, frente a los 80 de la edición anterior, lo que constata que la cita no deja de crecer. Librerías, editoriales, puestos de camisetas, pósters, chapas, tatuajes, ilustraciones y hasta katanas. Todo esto y mucho más se puede encontrar en el Ultimate Manga, que también reúne muchos estands de artistas e ilustradores.

Varios de ellos llegan de fuera de la comunidad. Como la joven madrileña Lomito, que vende chapas, llaveros y otros artículos decorados con sus ilustraciones. «Desde hace un tiempo ya puedo vivir de esto. De lo que vendo por internet y en este tipo de salones», ha indicado. Justo enfrente de ella estaba el puesto de la burgalesa Miriam Fernández (Waterlily.arts) –que entre otras cosas ofrecía fulares pintados con cartas de Pokémon– y un poco más allá el del diseñador gráfico sevillano Antonio Luis Jiménez, que mezcla en su arte las cartas de la serie de manga Cardcaptor Sakura con las de Pokémon. «Yo suelo ir a unos 20 eventos de este tipo al año, porque al final es donde más vendes. Al de Zaragoza vine el primer año y este he repetido. La verdad es que está todo muy bien organizado», ha destacado el artista sevillano.

Pero el Ultimate Manga es mucho más que expositores. De hecho, esta tercera edición ha programado un sinfín de actividades a lo largo de las tres jornadas: torneos de videojuegos, exhibiciones de artes marciales y sables de luz , competiciones de k-pop, concursos de cosplay, talleres de pintura, partidas de rol, charlas, mesas redondas y hasta firmas de invitados ilustres.

En este sentido, la organización ha hecho un gran esfuerzo esta edición en traer a profesionales del sector, como la ilustradora barcelonesa Laia López o los actores de doblaje de la serie Jujutsu Kaisen, Carlos Lorenzo y David Flores. Destaca de entre todos ellos Dany Ramos, que lleva diez trabajando como especialista de cine. El actor canario se ha situado en la élite de su sector y ha rodado con algunos de los superhéroes de Marvel (fue Sapo en la película Deadpool y Lobezno). Como el resto de invitados, Ramos ha protagonizado este viernes una de las actividades y este sábado ofrecerá una charla (toda la programación detallada puede consultarse en www.ultimatemanga.es).

Horarios y entradas

«Lo que pretendemos es ofrecer una experiencia completa a los asistentes y que se sumerjan en la cultura asiática además de disfrutar de su afición en torno al manga y el anime», ha destacado el director e impulsor principal del Ultimate Manga, Daniel Viñuales, que ha subrayado que el evento ha crecido en sus tres ediciones. El festival reunió el año pasado a unos 5.000 visitantes (bastantes llegados de fuera de la ciudad), una cifra que se prevé superar en esta edición.

El salón abrirá este sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo lo hará de 10.00 a 19.00 horas. Las entradas están a la venta en la web y en la taquilla de la Multiusos (cada tramo horario cuesta 5 euros y la jornada del sábado completa vale 8 euros).