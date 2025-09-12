Oasis sonará en La Casa del Loco de la mano de Supernova

Este viernes, 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, la sala La Casa del Loco se une a la gira mundial de retorno de los hermanos Gallagher gracias al tributo de la banda Supernova.

Después de su concierto de 1997 en el Pabellón Príncipe Felipe, no parece que Zaragoza vaya a estar incluida en el listado de ciudades afortunadas para difrutar de Oasis en directo este 2025. Por eso, la que ofrece Supernova es una buena oportunidad para recordar temas como 'Wonderwall', 'Live Forever', 'Supersonic', 'Don’t look back in anger', 'Rock and Roll Star', 'Roll with it', entre otras.

Supernova es una banda tributo española formada en 2015 en Valencia, que ofrece la experiencia Oasis completa con energía pura, sonido auténtico y pasión por las leyendas del 'britpop'. Desde la arrogancia de Liam hasta la imponente guitarra de Noel, Supernova recrea la atmósfera de un concierto de Oasis con una fidelidad asombrosa.

La banda interpreta minuciosamente la música de los británicos Oasis, tomando como inspiración sus mejores actuaciones, con el objetivo de que los seguidores de la superbanda de Manchester puedan seguir gozando de sus increíbles canciones en vivo, recreando al detalle su música en directo, con un quinteto clásico que, desde sus comienzos, han prescindido de arreglos grabados, sólo pura música en directo.

El hilo conductor de su repertorio, lo constituyen los temas principales de los álbumes 'Definitely Maybe' y 'Morning Glory (what’s the history)' más algunas 'caras B' memorables y los 'hits' de los álbumes posteriores.

Ahora que la banda está de vuelta en los escenarios y que se cumplen 30 años de su primer disco es el momento perfecto para recordar todos sus grandísimos temas tal como los tocan en directo.

Las entradas tienen un coste de 13 euros y están disponibles en la web localentradas.com