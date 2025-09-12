La orquesta de cámara del Auditorio de Zaragoza viaja a Venecia

El Grupo Enigma, la orquesta de cámara del Auditorio de Zaragoza, presentará junto a la coreógrafa y bailarina La Ribot su espectáculo 'Juana ficción' en el Palazzo Grassi de Venecia, tras su estreno el pasado verano en el Festival d’Avignon.

Por invitación de la artista Tatiana Trouvé, el Grupo Enigma junto con La Ribot presentarán el próximo 8 de octubre su espectáculo transdisciplinar en el imponente palacio que alberga parte de la colección Pinault.

'Juana ficción' presenta, desde un enfoque poético y transdisciplinar, la vida y músicas de Juana I de Castilla, con la dirección artística de La Ribot y Asier Puga, junto con Juan Loriente, la adaptación y música de Iñaki Estrada, el espacio sonoro de Álvaro Martín, la Schola Cantorum Paradisi Portae, con Alberto Cebolla como director, y los solistas del Grupo Enigma y la dirección musical de Asier Puga.

'Juana ficción' desde su estreno en el Festival d’Avignon, se ha presentado internacionalmente en el Festival Muver en Zaragoza, Festival La Bâtie en Ginebra, Conde Duque de Madrid, Latitudes Contemporaines en Lille, y próximamente lo hará en el Centro Bozar de Bruselas y en París.