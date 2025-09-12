La sede de Caja Rural de Aragón bucea en la obra del artista zaragozano Pascual Blanco

La sala de exposiciones del Edificio Caja Rural de Aragón acogerá hasta el próximo 31 de octubre la muestra 'El camino de la creación. Fragmentos de intimidad', del artista zaragozano Pascual Blanco, premio Aragón-Goya de grabado en 1998. La exposición, instalada en la sede del Coso, en el antiguo Casino Mercantil, cuenta con cerca de 50 obras que recorren toda la trayectoria artística del aragonés: desde unos inicios muy marcados por la abstracción y la denuncia social y política hasta sus últimos trabajos (Blanco falleció en 2013).

La muestra, que se puede visitar de forma gratuita de 18.00 a 20.00 horas, también repasa todas las técnicas que abordó el zaragozano (óleo, gouache y por supuesto grabado). "Para él, el grabado era como una especie de investigación para luego pintar", ha indicado Maite Gil, compañera del pintor. "Aunque no queríamos que fuera en orden cronológico, hemos intentado resumir todo su universo y sus principales obsesiones, como la búsqueda del equilibrio ente la abstracción y la figuración. Lo que pretendíamos es que el espectador pudiera salir con una idea clara de toda su trayectoria", ha apuntado Gil.

La muestra está comisariada por Susana Martín y Álvaro Gómez, pero la familia de Blanco ha colaborado codo con codo en todo el proceso: "Ha sido una labor en conjunta porque además los comisarios son amigos de la familia".

La nueva exposición reivindica a un artista reconocido incluso en Italia (donde le dedicaron varias muestras) y también en Zaragoza. "En 2014, un año después de fallecer, le hicieron una muy bonita en el Gargallo, y recuerdo otra en el Palacio de Sástago en 2005 y una en la Lonja en 1992", ha rememorado Gil.

Nacido en 1943, Blanco estudió en la Academia Cañada de Zaragoza y en la Escuela de Artes y Oficios, trasladándose luego a Barcelona para obtener la Licenciatura en la Escuela Superior de Bellas Artes. Además, fue catedrático en la Escuela de Artes de Zaragoza, de la que fue director. Como pintor y grabador mantuvo desde 1968 una coherente línea evolutiva, partiendo de la abstracción geométrica, de colores muy contrastados, a los que poco a poco fue incorporando clavos, uralitas y ya después siluetas. También abordó la represión política y desde 1977 emergió en su obra un cambio radical, con desnudos femeninos y masculinos en el marco de una envolvente vegetación.