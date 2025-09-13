Ana Belén actuará este domingo en Zaragoza ante una sala Mozart abarrotada
La primera gira en seis años de la artista madrileña desembarca en el Auditorio con todas las entradas vendidas. El concierto se suspendió en junio por una afonía de la cantante.
El concierto se tendría que haber celebrado el pasado 21 de junio, pero «una laringitis aguda con afonía» lo impidió. Sus fieles seguidores, que han respondido con fuerza a su llamada, solo esperan que este domingo todo transcurra con normalidad y Ana Belén pueda deleitarles con sus canciones. Ganas hay muchas, porque la madrileña no actúa en Zaragoza desde hace seis años. Todo ello ha hecho que la sala Mozart vaya a presentar este domingo (el concierto comienza a las 20.00 horas) una imagen espectacular con todas las plateas llenas.
La actuación fue reprogramada ese mismo 21 de junio ya para este domingo. Las entradas siguen siendo válidas sin que sea necesario realizar ningún trámite y todos aquellos que no podían acudir al concierto en la nueva fecha han podido solicitar el reembolso del dinero abonado.
Ana Belén llega a Zaragoza con la gira en la que está presentando su nuevo disco de temas inéditos: Vengo con los ojos nuevos. El tour comenzó el pasado abril con muchos carteles de entradas agotadas y le va a llevar a 30 ciudades de todo el país hasta el 23 de diciembre, donde lo cerrará con un concierto en el Movistar Arena de Madrid.
Según indicó la propia artista en una reciente entrevista a la agencia Efe, con este disco regresa sin perder la mirada «curiosa» de cuando era niña. Lo hace con un álbum feminista con impases solemnes, como el que reivindica a las «mujeres asesinadas en Gaza», pero sobre todo con ánimo de celebrar la vida.
«Yo soy optimista pese al momento, porque creo en la gente», afirmó la cantante y actriz, atenta y cauta ante los posibles «pasitos atrás», pero convencida de que, como en la huelga del metal en Cádiz, aún «hay mucha involucración en tener el Estado de Bienestar que se supone que todos deberíamos disfrutar».
Producido por su hijo David San José y con composiciones de autores como Pedro Guerra o Luis Ramiro, el título de su nuevo trabajo discográfico, Vengo con los ojos nuevos (Altafonte), trata en parte de eso.
«Todo tiene que ver con que las cosas no te sean indiferentes y con eso enlazo con el Solo le pido a Dios. Tiene que ver con mantener una mirada de curiosidad, de una cierta inocencia y, desde luego, de algo que me ha acompañado desde siempre: saber que no sé nada y cada vez menos», explicó a sus 74 años
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- Los profesores del IES Miguel de Molinos de Zaragoza pintan las aulas: 'Estamos haciendo el trabajo que no nos toca
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Cae una rata sobre la cabeza de una profesora en la vuelta al colegio: 'Es inaceptable e insostenible
- El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera