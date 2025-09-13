Ana Belén actuará este domingo en Zaragoza ante una sala Mozart abarrotada

El concierto se tendría que haber celebrado el pasado 21 de junio, pero «una laringitis aguda con afonía» lo impidió. Sus fieles seguidores, que han respondido con fuerza a su llamada, solo esperan que este domingo todo transcurra con normalidad y Ana Belén pueda deleitarles con sus canciones. Ganas hay muchas, porque la madrileña no actúa en Zaragoza desde hace seis años. Todo ello ha hecho que la sala Mozart vaya a presentar este domingo (el concierto comienza a las 20.00 horas) una imagen espectacular con todas las plateas llenas.

La actuación fue reprogramada ese mismo 21 de junio ya para este domingo. Las entradas siguen siendo válidas sin que sea necesario realizar ningún trámite y todos aquellos que no podían acudir al concierto en la nueva fecha han podido solicitar el reembolso del dinero abonado.

Ana Belén llega a Zaragoza con la gira en la que está presentando su nuevo disco de temas inéditos: Vengo con los ojos nuevos. El tour comenzó el pasado abril con muchos carteles de entradas agotadas y le va a llevar a 30 ciudades de todo el país hasta el 23 de diciembre, donde lo cerrará con un concierto en el Movistar Arena de Madrid.

Según indicó la propia artista en una reciente entrevista a la agencia Efe, con este disco regresa sin perder la mirada «curiosa» de cuando era niña. Lo hace con un álbum feminista con impases solemnes, como el que reivindica a las «mujeres asesinadas en Gaza», pero sobre todo con ánimo de celebrar la vida.

«Yo soy optimista pese al momento, porque creo en la gente», afirmó la cantante y actriz, atenta y cauta ante los posibles «pasitos atrás», pero convencida de que, como en la huelga del metal en Cádiz, aún «hay mucha involucración en tener el Estado de Bienestar que se supone que todos deberíamos disfrutar».

Producido por su hijo David San José y con composiciones de autores como Pedro Guerra o Luis Ramiro, el título de su nuevo trabajo discográfico, Vengo con los ojos nuevos (Altafonte), trata en parte de eso.

«Todo tiene que ver con que las cosas no te sean indiferentes y con eso enlazo con el Solo le pido a Dios. Tiene que ver con mantener una mirada de curiosidad, de una cierta inocencia y, desde luego, de algo que me ha acompañado desde siempre: saber que no sé nada y cada vez menos», explicó a sus 74 años